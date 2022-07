La F1 condena a la 'marea naranja' de Verstappen: "Varios de ellos me levantaron el vestido"

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se vio empañada por la actitud de multitud de aficionados. El foco está puesto sobre la grada Orange, la marea naranja de seguidores que apoyan a Max Verstappen en cada circuito del Mundial y que en la casa de Red Bull se multiplicaron.

Hubo sobre todo comentarios racistas, homófobos y machistas que han provocado la reacción en cadena de los principales actores del Gran Circo. Las víctimas eran otros aficionados y hasta pilotos, especialmente Lewis Hamilton. Al piloto británico le 'cayó' de todo, recordando la dura rivalidad que tuvo con Verstappen la temporada pasada.

La dirección de la F1 ha tomado nota y tomará medidas: "Hemos sido informados de que algunos aficionados han sido objeto de comentarios completamente inaceptables por parte de otros en el Gran Premio de Austria. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, lo hemos hablado con el promotor y la seguridad del evento, y hablaremos con quienes informaron de los incidentes. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado", señaló la organización en un comunicado.

Acoso a aficionadas

El bochorno crece por lo ocurrido en el circuito de Spielberg, el Red Bull Ring. En Twitter se han hecho virales las denuncias de algunas fans que sufrieron acoso durante el Gran Premio: "Una cosa sobre los fans de Max: nunca me he sentido tan insegura. Andaba frente a una tribuna y me han silbado y gritado hasta que la he pasado de largo. Es como si nunca hubieran visto a una mujer", escribía una usuaria de la red social.

Otra aficionada, esta fan de Hamilton, sufrió durante todo el fin de semana el acoso de los seguidores del piloto neerlandés: "Como un fan de Hamilton en medio de la oleada naranja, ayer un grupo de cinco aficionados neerlandeses de Max me levantaron el vestido y cuando les confronté me dijeron que ningún fan de Hamilton merecía ser respetado". Los graves actos se repetirían el domingo: "Hoy no ha ido mucho mejor, pero al menos sólo me toman fotos o se ríen de mi chaqueta. Nunca volveré al GP de Austria".

¡BANDERA ROJA! ¡Lewis Hamilton acaba contra las protecciones!



Se acaban todas sus opciones en la Q3 #AustriaDAZNF1 pic.twitter.com/Do9DIepwXV — DAZN España (@DAZN_ES) July 8, 2022

Un momento inaudito, así como bochornoso, fue el que se vivió cuando el propio Hamilton se salió del circuito y chocó contra las protecciones durante la sesión de clasificación. Al golpe del Mercedes le sucedió la reacción de la grada Orange entre abucheos al piloto y hasta vitoreos por el accidente. "Nunca debes alegrarte por la lesión o el choque de alguien. No debería haber ocurrido en Silverstone, aunque obviamente no fue un accidente, y no debería haber ocurrido aquí", replicó Hamilton al ser preguntado.

Las reacciones en el paddock se han sucedido. En Ferrari, el gran rival este año de Verstappen por el Mundial, también se ha condenado la actitud de los seguidores del piloto de Red Bull: "No hay cabida para el maltrato ni verbal ni físico contra ningún grupo de personas en el deporte. Por lo tanto, estamos de acuerdo con Fórmula 1 al afirmar que este comportamiento es completamente inaceptable".

[El clan Verstappen se burla de Hamilton porque Max le dobló en Imola]

Turno para la actuación de la Fórmula 1, que podría sancionar a los aficionados señalados si son identificados. En los últimos años se ha hecho mucho hincapié desde la organización en la inclusión social, bajo el lema We Race As One. En los siguientes Grandes Premios no deberán repetirse estos actos.

Sigue los temas que te interesan