Lando Norris critica con dureza a Fernando Alonso: "Es bastante obvio que no es joven"

El piloto Fernando Alonso, en la preparación de su retorno a la Fórmula 1 la próxima temporada, participará con Renault en los test del día 15 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. La escudería francesa informó este jueves de que tanto Alonso como el chino Guanyu Zhou se pondrán ese día al volante de los Renault RS20 que han competido en el Mundial de 2020.

La FIA aprobó la presencia del piloto asturiano en la sesión post-temporada que suele estar enfocada para los pilotos jóvenes. Se trata de un asunto polémico que en los últimos meses encontró oposición en otros equipos como McLaren. Precisamente, Lando Norris, piloto de la escudería británica, no está conforme con la decisión de la FIA y ha criticado que Fernando Alonso pueda participar en Yas Marina.

"Tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven", ha dicho Norris, de 21 años, en Reuters. En Renault, el jefe de equipo Cyril Abiteboul se defendió el jueves y celebró que la FIA viera "nuestro compromiso con los conductores jóvenes en todo el deporte del motor juvenil y la dedicación de Fernando por promover las carreras de los jóvenes talentos".

Carlos Sainz y Lando Norris MCLAREN

McLaren no participará en la sesión de Yas Marina, pero Norris ha seguido criticando la participación de Alonso: "Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras... y ya este año ha realizado innumerables pruebas en coches de Fórmula 1. Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse".

Ricciardo bromea

Daniel Ricciardo, actual piloto de Renault y compañero de Norris en McLaren la próxima temporada, quitó importancia al asunto: "Creo que Fernando ha mantenido mucha salud y forma física. Se le ve en muy buena forma y bastante joven. Creo que a simple vista ciertamente pasa por un conductor joven", bromeó.

Alonso, por su parte, regresará en 2021, a los 39 años, a la máxima categoría después de un paréntesis de dos temporadas. "Para Fernando este será el siguiente paso en su regreso. Ha trabajado de forma incansable para estar lo mejor preparado posible en 2021. Quiere aportar todo, no solo al equipo, sino también a los aficionados y al deporte que ha echado de menos en los últimos dos años", manifestó Cyril Abiteboul tras obtener el OK de la FIA para participar en el test.

