Fernando Alonso y Renault se salen con la suya: el test de Abu Dhabi levanta ampollas en la Fórmula 1

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 fue un terremoto absoluto. Considerado como uno de los mejores pilotos de la historia, suponía un soplo de aire fresco en un negocio que Lewis Hamilton y Mercedes han tiranizado los últimos años. Ante la caída a los infiernos de Sebastian Vettel y el cierto estancamiento de pilotos como Max Verstappen, que no ha podido pelear todavía un campeonato de tú a tú al inglés, hacen de la vuelta del asturiano un gran aliciente para la nueva temporada.

Sin embargo, la figura de Fernando Alonso no es solo la de un campeón de Fórmula 1, sino que es también la de un personaje carismático, mediático y rentable. Fernando, solo con estar, ya atrae miradas, prensa, patrocinadores y un maremágnum de emociones que lo acompañan allá donde va porque se trata de un piloto y de un deportista diferente.

Su llegada supone el inicio de una competición con Hamilton en cuanto a imagen, ya que, de momento, la lucha en los circuitos la seguirán ganando Mercedes y el británico. No obstante, la llegada de Fernando también hará que otros pierdan mucho o todo su protagonismo. Alonso es un piloto agresivo, ganador, el rival más temible. Por ello, su llegada también despierta envidia y rechazo en cantidades muy cercanas a la admiración que otros le tienen. 'Magic' está de vuelta y ya ha levantado sus primeras ampollas.

Cambio en la FIA

Hasta el momento, la llegada de Alonso a la Fórmula 1 solo se había notado en el entorno del equipo Renault. La participación en el mundial estaba prevista para el comienzo de la temporada 2021 y salvo que hubiera ocurrido alguna desgracia con Ocon o Ricciardo, Fernando debía esperar al próximo curso para volver a competir en el 'Gran Circo', como finalmente ha sido.

Fernando Alonso reconoce el circuito de Imola junto al ingeniero jefe de Renault, Ciaron Pilbeam Renault F1

Sin embargo, antes de que haya concluido el año, Fernando Alonso ya ha levantado ampollas y ha creado la primera polémica de la nueva temporada. Será en el famoso test de Abu Dhabi. Allí podrá estar Fernando tras la insistente petición del equipo Renault de poder participar en lo que todos consideraban un test de postemporada, pero que no estaba denominado como tal.

No obstante, la normativa indicaba que se trataría de una prueba para jóvenes talentos con menos de dos Grandes Premios de experiencia en el mundial. Sin embargo, la FIA ha atendido la petición de Renault, sabedora de que también es beneficioso para la Fórmula 1, y ha variado la normativa para que el asturiano pueda formar parte también de esta prueba que se celebrará el 15 de diciembre.

El problema ha llegado cuando la variación impuesta por la FIA para permitir la presencia de Fernando no deja acceso a otros pilotos que también querían estar presentes en dicho test con sus nuevos equipos, como Carlos Sainz. La Federación Internacional de Automovilismo ha decretado que solo podrán participar en el test pilotos que no tengan contratos en la actual parrilla, algo que Fernando cumple, pero no el resto de pilotos que mutarán de asiento de cara al 2021. De este cambio también se beneficiarán otros pilotos como Kubica, con Alfa Romeo, y Buemi, con Red Bull, que están en una situación como la de Alonso, sin contrato, pero con amplia experiencia.

Kubica y Fernando Alonso EFE

La ventaja de Fernando

Para Fernando esta noticia ha sido realmente positiva. Finalmente, tanto el piloto asturiano como Renault se han salido con la suya y podrán estar en el famoso test de Abu Dhabi, que será la primera vez que el asturiano podrá rodar con libertad con el RS20, algo que solo ha podido hacer en el filming day de Barcelona, prueba dedicada a la prensa y a los actos comerciales y que tiene un kilometraje reducido.

Sin embargo, este test de Abu Dhabi será un test como cualquier otro, como los ya realizados con el RS18, monoplaza que la FIA le permitía usar porque era dos temporadas más antiguo que el actual. Fernando tendrá la oportunidad, antes de que termine el año y de realizar el día y medio de test de pretemporada que le corresponderá, de conocer el coche a fondo y de saber cómo se comporta para seguir trabajando en su mejora de cara al año que viene y, sobre todo, de cara al 2022, el gran objetivo del piloto español.

Fernando Alonso en el Circuito de Shakir con el Renault RS18 Renault F1

Además, el hecho de haberse subido ya al RS20 en un test de estas características le permitirá poder trabajar en el túnel del viento sabiendo las sensaciones reales que tiene el monoplaza y sabiendo, con el reducido margen que da haberlo pilotado solo un día y en un solo circuito, cómo se comporta ese Renault que tanto ha mejorado este año y que marcará su última aventura en el 'Gran Circo'. Alonso quiere trabajar en el túnel del viento desde el próximo 1 de enero con el objetivo de convertir al Renault en un coche competitivo en 2022.

Por último, desde un punto de vista emotivo, será, casi con total seguridad, la última vez que Fernando Alonso pilote un Renault como tal, ya que, a partir de la próxima temporada, el equipo pasará a llamarse Alpine F1 y cambiará sus colores y su imagen. De esta forma, Alonso y la marca francesa tendrán una despedida en la pista con el coche de este año.

Todos contra Alonso

Si la cara positiva del significativo cambio que ha realizado la FIA es Fernando Alonso, la cara negativa podría ser el resto de la parrilla que ha visto como el conflicto se resolvía de una forma totalmente inesperada. El grueso de pilotos esperaba que si la FIA tomaba una decisión, fuera para admitir la presencia de cualquier piloto que quisiera ir al test, siempre y cuando no se excedieran los dos corredores por escudería. Sin embargo, este designio que permite la presencia de Alonso, pero no del resto, ha dejado perplejos al resto de equipos.

La FIA ha querido tomar una decisión intermedia con este test de postemporada que en un principio iba a ser para jóvenes talentos y que ahora lo será para pilotos sin contrato. De esta forma, cerraban la puerta a corredores que, a pesar de que estarán en un nuevo coche al año que viene, este año ya se encuentra participando de la temporada.

Lo complicado del asunto ha sido el devenir de los acontecimientos. Fernando y Renault pidieron la presencia del asturiano en el test cuando quedó oficializado su hueco en el calendario, a lo que gran parte del resto de equipos respondieron negativamente al no considerar, evidentemente, a Alonso como un joven talento. Entre ellos destacaron las voces de McLaren, Haas, Racing Point y Ferrari.

Los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 durante la ceremonia de los himnos REUTERS

Sin embargo, después decidieron recular y usar la petición de Fernando en su beneficio para que sus nuevos pilotos pudieran aprovecharse de un posible cambio de la normativa. Eso involucraba a nombres como Carlos Sainz, Ricciardo o Vettel. Finalmente, la decisión de la FIA ha provocado que todos ellos queden fuera del test y que la polémica surgida hace unas semanas estalle definitivamente. Desde muchos equipos han visto la decisión de la FIA como un trato de favor hacia Fernando Alonso, un piloto temido por su talento, considerando que le están dando ventaja respecto al resto como parte de una medida más mediática que deportiva.

De esta forma, Alonso, que siempre ha sido un piloto envidiado por parte de la parrilla por su talento, su voracidad y por tener una personalidad demasiado competitiva, comienza a sufrir las primeras críticas tras su vuelta y a levantar las primeras ampollas con el resto de pilotos que se sienten, de alguna forma, damnificados.

Ferrari y Sainz confían

Quien no ha hecho declaraciones al respecto todavía ha sido el equipo Ferrari, que tenía, y sigue teniendo, la esperanza de que Carlos Sainz pueda estar presente en ese test de Abu Dhabi. La situación del madrileño es completamente distinta, ya que Carlos tiene contrato hasta final de año con McLaren y sería permitirle correr con otro coche que no sea su marca oficial.

Además, no habría ninguna opción de que Carlos pudiera estar en la prueba de postemporada y que no estuvieran el resto de corredores que se encuentran en su misma situación. La FIA ha encontrado un resquicio para que Alonso esté ahí, pero a Carlos solo le quedará la baza de que la Federación recule y haga del circuito de Yas Marina un gran simulacro de lo que será el 2021 y de lo que se podrá ver los próximos años, lo que sería una restructuración total de la prueba.

Mattia Binotto y Carlos Sainz, durante un gran premio. Foto: Twitter (@Movistar_F1)

Otros equipos como McLaren o Racing Point, que habían decidido desistir y no estar en Abu Dhabi con ninguno de sus pilotos, podrían estar pensando la opción de replantearse su decisión y presionar a la FIA para exigir su supuesto derecho a estar presentes también en el test.

De esta forma, la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo y de la dirección de la Fórmula 1 ha creado una fuerte polémica y un lío demasiado grande que podría hacer que todos los equipos cambien sus planes a menos de 15 días de que llegue la famosa prueba, el test que expectación ha generado en la historia de la Fórmula 1 debido a la revolución que habrá en la parrilla y a la llegada de Fernando Alonso.

