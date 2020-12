LaLiga y ACB mueven ficha para la vuelta del público: respaldo sanitario y urgencia económica

El deporte profesional español pide la vuelta de los aficionados a sus estadios y pabellones. Principalmente, por razones económicas. Los ingresos procedentes de la venta de entradas es una de las fuentes más importantes para las entidades y, desde el inicio de la pandemia, siguen sin poder aceptar a público en sus gradas. Por ello, en las últimas horas se han producido dos declaraciones procedentes de LaLiga y ACB, principales competiciones del país y únicas que actualmente son consideradas profesionales.

El objetivo de sus llamamientos no es otro que el de pedir el regreso del público cuanto antes. Hace unos meses se planteó desde las competiciones la posibilidad de tener público a final de 2020, aunque fuera mínimo. Iban a trabajar para poder tener público cuanto antes. Y tras estas últimas confirmaciones, quieren que en 2021 se pueda iniciar el año con un aspecto diferente en las gradas de sus estadios y pabellones. Sin embargo, la postura del Consejo Superior de Deportes, que es quien debe aceptarlo, sigue siendo la misma: público sí, pero a final de temporada y sin ninguna prisa.

Es la proclama que hacen desde el estamento. Lo primero de todo hay que tener calma, pues la pandemia de la Covid-19 no permite bajar la guardia. La primera buena noticia para el regreso de aficionados fue la aparición de una vacuna. Irene Lozano abría la puerta a permitir la entrada de hinchas. "Tengo la esperanza de que la vacuna nos permita abrir los estadios al público", trasladaba la Secretaria de Estado para el deporte el pasado día 11 de noviembre. Algo más de una semana después, continuaba con el optimismo en todo un impulso para el deporte profesional.

"La esperanza que nos ha dado la vacuna es que antes de que acabe la temporada próxima empezaremos a tener gente en los estadios", indicó Irene Lozano. Su última confirmación ha llegado en este inicio de diciembre, sin dudas y con seguridad. "Antes de que se acabe la temporada empezará a haber gente en los estadios", aseguró en el Canal 24 horas. El deporte profesional, ACB y LaLiga, cerrarán la campaña 2020/2021 con aficionados en sus butacas.

Burgos celebra su gol en el Betis - Eibar de la jornada 11 de La Liga EFE

Sin embargo, esa fecha no termina de gustar a ninguna de las dos instituciones. Javier Tebas fue el primero en pronunciarse, detallando su plan para que este mismo enero ya hubiera aficionados en los estadios de Primera y Segunda. Antonio Martín, homólogo en la ACB, ha sido el último con una carta pública pidiendo un cambio de norma. Cabe recordar que tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud también se prohibió la presencia de aficionados en competiciones europeas como Euroliga o Champions League.

El planteamiento realizado hasta ahora es sencillo: si los eventos culturales tienen público, por qué no LaLiga y la ACB. Algo que ayudaría en términos económicos y daría un impulso a los patrocinadores de las entidades.

En medio de este panorama, el deporte no profesional se rige por otras reglas. El Consejo Superior de Deportes, en un primer momento, elaboró un borrador para la vuelta al deporte de todas estas competiciones como el fútbol femenino o la Segunda B o el fútbol sala. Es decir, todo lo que no sea LaLiga ni ACB. El CSD recalcaba que no veían segura la presencia de público en estos campos y pabellones. Tras una ardua negociación con federaciones, COE y otros organismos, se elaboró un protocolo donde solo había una recomendación y que dejaba en manos de las Comunidades Autónomas los aforos. Por ello, en este inicio de competición estas ligas sí cuentan con público en sus gradas siempre y cuando sus gobiernos regionales lo permitan.

El plan de LaLiga

La competición liderada por Javier Tebas siempre había defendido la vuelta de aficionados lo antes posible. De hecho, justo antes de que comenzara La Liga ya querían poder meter público, con aforo reducido y medidas de seguridad. Una propuesta que no contó con el visto bueno de las autoridades sanitarias y que quedó anulada rápidamente.

Sin embargo, en los últimos días y con la bajada de contagios en algunas partes de España, Javier Tebas ha sacado a la luz el plan de La Liga para la vuelta de los aficionados. En enero ya podría haber público, según sus cálculos, y el regreso no tendría que ser común en todo el territorio nacional. Como está ocurriendo en las competiciones no profesionales, tanto en Primera como en Segunda habría equipos con público y otros que, por las condiciones sanitarias de su Comunidad, no podrían permitir el acceso de aficionados.

Javier Tebas, máximo dirigente de LaLiga Reuters

Javier Tebas lo calificó como "un tema complicado" y defendió que lugares como Madrid y las Islas Canarias y Baleares, por sus datos epidemiológicos, ya podían contar con la presencia de aficionados. "Es imposible", destacó el mandatario con respecto a que en toda España volviera el público a la vez. ¿Cuál es su idea?

La Liga quiere empezar con 3.000 aficionados en los estadios y, a finales de enero, aumentar ese número. Se organizaría la entrada y salida de los hinchas para evitar cualquier tipo de aglomeración. Hasta la 2021/2022 no habría estadios llenos como se conocían.

De Valencia a Europa

La única diferencia del baloncesto con el fútbol es que sí ha llegado a contar con público. Fue en competiciones europeas como la Euroleague y la Eurocup, donde algunas comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña permitieron la presencia de aficionados en sus gradas. Todo hasta que el Consejo Interterritorial de Salud acordó suspender ese permiso. El resto de pasajes han sido idénticos.

La ACB finalizó la temporada pasada con una fase final exprés en Valencia. Sin aficionados, con medidas de seguridad y sin ningún contagio en la primera 'burbuja' establecida en España. El inicio de la temporada se produjo sin público y Antonio Martín, presidente de la asociación, se pronunció públicamente adelantando que entablaría conversaciones para modificar la prohibición.

El 17 de septiembre, el presidente anunciaba una propuesta enviada al CSD: "Estamos en constante comunicación con ellos para ver cómo de alguna manera podemos incorporar público a esos pabellones, siempre y cuando se mantenga un protocolo muy clarito con los mínimos que garanticen que sanitariamente estemos cubiertos. No es fácil, trabajamos en ello, hay predisposición y espero que tengamos una respuesta la semana que viene". Esa no fue positiva.

Polonara ante Smists en el Baskonia-Barça ACB MEDIA

Con aficionados en pabellones del resto de Europa, Antonio Martín ha vuelto a posicionarse públicamente y por medio de un comunicado que ha sido apoyado por varios clubes de la Asociación. "Hemos diseñado un protocolo de acceso a los pabellones absolutamente seguro. Es un plan completo, que cubre todos los aspectos, desde los accesos a la ubicación de los aficionados y qué pueden y no pueden hacer dentro de los recintos", ha indicado.

La propuesta es de 500 aficionados, "la misma cifra que el CSD ha recomendado a los deportes no profesionales en recinto cerrado". Además, han 'fichado' al doctor Luis Serratosa, "en permanente contacto con expertos". Quieren público de manera "paulatina y segura". Y concluye su misiva con: "En eventos culturales como el teatro o conciertos hay porcentajes de aforo admitidos mucho más amplios, mientras en el baloncesto profesional no puede haber público en las gradas. Parece que no tiene mucho sentido y consideramos que es necesario hacer un ejercicio de proporcionalidad".

