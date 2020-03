Hamilton no quiere hacerse las pruebas del coronavirus a pesar del positivo de su mujer

Esta semana surgían dos positivos por Covid-19 en el entorno de Lewis Hamilton. El piloto de Fórmula 1 veía como su mujer Sophie e Idris Elba, actor con el que había estado en contacto recientemente, se sometían a las pruebas del coronavirus con ese resultado.

El británico ha renunciado a hacerse las pruebas. Así lo ha anunciado en una publicación de su cuenta de Twitter. "Ha habido un poco de especulación sobre mi salud, después de estar en un evento con dos personas que han dado positivo. Estoy bien, estoy sano y entrenando dos veces al día. Espero que tengáis pensamientos positivos y estéis ocupados y con buena salud", explica Hamilton en su carta.

"Hablé con mi doctor por si era necesario hacer el test, pero son limitados y hay otros que lo necesitan más. No he mostrado síntomas. Cero síntomas", continuaba un Hamilton reacio a someterse a las pruebas. Eso sí, el mismo piloto británico es consciente y toma medidas para no contagiarse. "Me he mantenido aislado, desde que se cancelaron los libres y mantuve distancia de seguridad con la gente. Hay que mantenerse positivos", explicaba en su publicación.

Así está el calendario del 2020

Esta semana se posponían dos Grandes Premios más y se cancelaba directamente otro. Países Bajos, que volvía a Zandvoort esta temporada, y España, después de la polémica que suscitó la continuidad de la carrera en el Circuit de Catalunya, anunciaban que no se disputarían en la fecha preestablecida. Mónaco, por su parte, decidía que no se correría en Montecarlo esta temporada al no poder disputarse en su fin de semana original que coincide con la fiesta nacional.

Esto significa que como pronto, no arrancará el Mundial de Fórmula 1 hasta el 7 de junio, fin de semana en el que está fijado que se celebre el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. Hasta el momento ya son siete las carreras suspendidas o pospuestas esta temporada.

