Muere el copiloto Samuel Ortiz en el Rallye de la Cerámica de Castellón: el piloto, su hermano Jordi, está muy grave

El Rallye de la Cerámica de Castellón ha quedado teñido de luto tras el accidente en el que ha fallecido el copiloto Samuel Ortiz y tras el que su hermano Jordi, que pilotaba el vehículo, se encuentra muy grave en el hospital.

La organización ha decidido suspender la prueba en señal de duelo, en una jornada que debía ser de competición y se ha convertido en una tragedia para el automovilismo español.

El siniestro se produjo en la tarde-noche del viernes, durante el segundo tramo del Rallye de la Cerámica 2026, en la carretera CV-189 que enlaza las localidades castellonenses de l'Alcora y Onda.

El coche número 32, en el que competían los hermanos Ortiz, sufrió un fuerte impacto por causas que todavía se investigan, en una zona próxima al embalse de Sitjar, según han explicado los organizadores.

El violento choque dejó el vehículo seriamente dañado y a sus dos ocupantes atrapados en el interior, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia y de los bomberos desplazados al tramo.

Los equipos de rescate tuvieron que trabajar durante varios minutos para evacuar a ambos hermanos del habitáculo.

A consecuencia del impacto, Samuel Ortiz, de 30 años, perdió la vida en el acto y los servicios médicos solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.

Bomberos de Castellón, en el lugar del accidente mortal., Bomberos Diputación Castellón

"El equipo médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años y asistió a un hombre de 33 años por politraumatismo", detalló el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Su hermano Jordi, de 33 años y encargado de pilotar el vehículo, fue estabilizado en el tramo y trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Castellón en estado "muy grave".

Allí permanece ingresado bajo estrecha vigilancia médica por las lesiones sufridas, mientras familiares y compañeros del mundo de los rallies siguen pendientes de su evolución.

La prueba se suspende

El Rallye de la Cerámica era puntuable este año para el Campeonato de España de Vehículos Históricos, lo que convertía esta edición en una cita especialmente señalada del calendario.

El trágico accidente ha truncado por completo la competición, que apenas había comenzado a desarrollarse cuando se produjo la salida de carretera del Honda con el que competían los hermanos Ortiz.

Tras tener conocimiento del alcance del siniestro, el Rallye Club Costa Azahar y el comité organizador anunciaron la suspensión inmediata de la prueba.

"Ante este trágico accidente, la organización ha decidido suspender la prueba", comunicaron, subrayando el respeto y el duelo hacia la familia y el entorno de los dos hermanos.

La noticia ha causado un profundo impacto en el automovilismo regional y nacional, acostumbrado a convivir con el riesgo pero sacudido cada vez que ese riesgo se materializa de forma tan dramática.

Diversos clubes y aficionados han expresado su pesar en redes sociales por la muerte de Samuel Ortiz y han trasladado mensajes de ánimo para Jordi en su lucha por salir adelante.