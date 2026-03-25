Pepe Martí, piloto de Fórmula E, 20 años: "Si tu madre ve las carreras de Fórmula 1, tú te aficionas a ello"

Pepe Martí se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo español y en el centro de su historia siempre aparece la figura de su familia, especialmente la de su madre.

Pepe Martí, nacido en Barcelona en 2005, es uno de los talentos con más proyección del automovilismo español y ya ha brillado en Fórmula 3 con victorias y podios de nivel internacional. Ahora lo hace en la Fórmula E, donde recientemente terminó noveno en la prueba del Jarama, en Madrid.

Su carrera ha crecido de la mano de estructuras como Campos Racing y bajo el paraguas del management de Fernando Alonso, que ve en él a un futuro protagonista del motor.

Pepe Martí, en los test de Valencia. Cupra Kiro

Pero detrás del piloto precoz y ganador hay una historia profundamente familiar: unos padres que aprendieron desde cero cómo funciona el paddock y una madre que convirtió los domingos de Fórmula 1 en el origen de un sueño.

El propio piloto reconoció hace tiempo en DAZN que en su casa nadie venía del mundo del motor: "Mi familia no se dedica a nada parecido con los deportes de motor".

Todo empezó en el salón de casa, frente a la televisión: "La pasión me viene de mi madre. Ella veía todas las carreras de Fórmula 1 y yo de bien pequeño, si tu madre las ve, tú te aficionas a ello". Aquellos domingos siguiendo a Alonso desde el sofá se convirtieron en la escuela emocional que hizo que, con apenas 6 o 7 años, se subiera a un kart en unas vacaciones de verano y ya no quisiera bajarse.

La madre, fundamental

Desde entonces, la implicación de su madre ha sido absoluta. Martí destaca que ella no solo fue quien le transmitió la afición, sino quien lo acompañó a prácticamente todos los pasos de su carrera. "Yo siempre he dicho que el día que mi madre no me acompañe a las carreras será raro. Creo que ha faltado, en todo lo que llevo, cinco test y dos carreras si acaso. Ella ha estado conmigo siempre. Ha hecho más kilómetros conmigo de los que se pueden contar", afirmó el piloto.

A diferencia de otros casos de pilotos nacidos en familias con tradición en el motor, los padres de Martí eran completos desconocedores de cómo funcionaba el kárting profesional.

Cuando el joven Pepe empezó a insistir en que quería competir, chocaron con la realidad de un entorno complejo, lleno de categorías, campeonatos y estructuras privadas que resulta difícil de descifrar para quien llega de fuera.

Esa falta de referencias provocó que su debut en kart se retrasara más de lo habitual, pese a que el talento estaba ahí desde el primer día: con solo 6 años, en Menorca, ya buscaba la manera de ganar a su hermana mayor recortando por mitad de pista para ponerse delante.

La familia fue aprendiendo a base de preguntar en los circuitos y escuchar a otros padres y entrenadores, hasta que se cruzó en su camino una figura clave: Genís Marcó.

Genís Marcó, el mentor

El padre de Pepe recuerda cómo algunos padres de rivales en el karting le insistieron en que hablara con Marcó, histórico descubridorde talentos como Fernando Alonso. "Otros padres de compañeros de Pepe me alertaron de que lo hacía bien. Que íbamos tarde, pero que habláramos con Genís Marcó".

"Yo no lo conocía. Y hablando con un amigo que lo conoce, me dijo que estudió con él en el mismo colegio. Y nos puso en contacto con él", relató. "A los tres días ya estaba rodando en Lonato con uno de los mejores equipos de kárting".

Desde entonces, Marcó se convirtió en mucho más que un asesor deportivo. El propio Pepe lo explica con claridad: "Marcó se convirtió en su mentor. Y junto a su mujer Cristina le orientaron tanto del punto de vista nutricional, como de preparación física y pilotaje, acompañándolo a todas las carreras. Es familia ya".