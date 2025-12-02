Álvaro, experto español en coches, se rinde ante este Volkswagen: "Lo puedes encontrar por menos de 20.000 euros"

Álvaro, experto en coches de Scudería Viondi, compartió en un vídeo de TikTok un modelo de Volkswagen que en otros países europeos por fuera de España puede conseguirse por menos de 20.000 euros. Su análisis despertó interés entre quienes buscan un coche familiar sin asumir los costes actuales del mercado español.

El Volkswagen que sorprende por su precio fuera de España

Álvaro situó al Volkswagen Touran entre las opciones más sorprendentes para quienes desean un coche amplio y práctico sin superar el límite de los 20.000 euros. Según el experto en automoción, en España, este modelo de siete plazas suele moverse entre los 30.000 y los 35.000 euros, dependiendo del acabado y el estado de la unidad.

La diferencia es grande comparada con el mercado alemán, donde es posible encontrar un Touran con 10.000 o 15.000 kilómetros por unos 18.000 euros, una cifra que para muchos compradores españoles resulta impensable.

Por qué el precio en España resulta casi imposible para muchos compradores

Según el creador de contenido, alcanzar un coche nuevo “decente” por menos de 20.000 euros se ha convertido casi en una misión imposible en España.

El incremento de precios, la disponibilidad limitada y la presión del mercado han dejado fuera de ese presupuesto a modelos que hace pocos años sí entraban en ese rango.

El resto de la lista: modelos más baratos en Alemania y Francia

Álvaro también compartió otros modelos que, fuera de España, mantienen precios mucho más bajos. El Renault Clio Milan, que suele costar entre 25.000 y 27.000 euros en España, puede encontrarse en Alemania o Francia por unos 17.000 o 18.000 euros.

El Seat Ateca parte aquí de unos 20.000 o 21.000 euros sin extras, mientras que en el mercado alemán el especialista localizó una unidad completa por entre 15.000 y 16.000 euros. El Dacia Duster enchufable, que en España se mueve entre los 20.000 y los 22.000 euros, puede costar unos 17.000 euros en Alemania con el mismo kilometraje.

Y el Volkswagen Golf, uno de los modelos más populares, ronda en España los 30.000 euros, pero en Alemania puede encontrarse desde 19.000 hasta 21.000.