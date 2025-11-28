Pepe Martí asume el reto de 'descubrir' la Fórmula E como hizo Alonso con la F1: "Ojalá consiga que cause revuelo"

La cuenta atrás ya ha comenzado. El Mundial de Fórmula E dará el pistoletazo de salida el próximo sábado 6 de diciembre y en la parrilla habrá un nuevo rostro que si bien debutará en la categoría eléctrica, hace años que su nombre lleva sonando y cada vez con más fuerza: Pepe Martí.

El 21 de octubre saltó la noticia: el español dejaría la F2 para competir en la categoría eléctrica de la mano de Cupra Kiro, un equipo que ya la temporada pasada terminó siendo de los más competitivos, que sabe lo que es saborear una victoria y que ahora da un paso adelante en su proyecto.

Bajo la agencia de representación de Fernando Alonso, A14 Management, Pepe Martí asume el desafío de escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte motor español en la Fórmula E.

No será el primero, pero sí forma parte de un selecto grupo formado por Jaime Alguersuari, Oriol Servià, Antonio García y Roberto Merhi. Ningún español sabe lo que es subirse a lo más alto del podio con un coche eléctrico... de momento.

Después de haber sorprendido en los test de Valencia en la que fue su primera toma de contacto con su nuevo vehículo y a falta de unos días para el inicio del Mundial, Pepe Martí atiende a EL ESPAÑOL en la antesala de una temporada que marca un antes y un después en su carrera deportiva.

Pepe Martí, en los test de Valencia. Cupra Kiro

¿Cómo afronta el inicio de temporada después de unos test donde terminó siendo una amenaza para los líderes?

Con los pies en el suelo porque al final todos sabemos que los test luego a veces no son representativos de la realidad. Obviamente aquí es un poco más predecible quién iba rápido.

Obviamente Cupra Kiro acabamos siendo de los más competitivos, con Dan (Ticktum) haciendo grandes actuaciones. A nivel personal me pongo expectativas altas, pero siendo honesto tengo que tener los pies en el suelo.

Yo creo que hay que ser paciente, sobre todo al principio, porque el anuncio fue brevemente antes del test y eso no es por haberlo esperado. Tampoco ha habido tiempo para hacer mucho simulador, así que hay que ser paciente, yo creo, y esperar que seguramente las primeras rondas sean complicadas.

¿Cómo está siendo la adaptación al coche eléctrico?

Un cambio muy grande a nivel de sistemas; obviamente ahora trabajo para mucha más gente, tengo que responder ante muchas más personas, muchos más departamentos dentro del rendimiento, pero independientemente el concepto es el mismo: sales a la pista y conduces lo que tienes al máximo que puedas.

Es cierto que el primer día de test me costó un poco, también es verdad que tuvimos algunos problemas y eso dio a ver esos tres segundos del primer día que no eran realmente eso, eran mucho menos, pero aún así pienso que acabamos siendo competitivos y eso me da esperanza para que algún día durante el año seamos competitivos.

¿En qué momento surgió la oportunidad de cambiar Fórmula 2 por Fórmula E?

El momento exacto no te sabría decir, pero al final yo, dentro del management de A14, la verdad es que han sido ellos los que han mantenido sobre todo el contacto con Cupra Kiro en ese sentido.

Yo, como embajador de la marca Cupra desde el principio de este año, ya tenía una relación existente con el lado de motorsport de Cupra y también de marketing y luego, pues, todo eso. Obviamente no fui antes de Berlín, al Rookie Test, que me hubiese gustado.

En ese momento era una situación totalmente distinta, pero la verdad que se fue liando poco a poco y ahora estamos aquí, así que muy contento con cómo ha pasado todo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido o qué le está resultando más complejo?

La tecnología, sobre todo. Al final el Fórmula 2 es un coche que no deja de ser bastante 'old school', de que salimos a pista y realmente nosotros dentro del coche podemos tocar poco más que el repartidor de frenada y en la Fórmula E tienes muchísimas más cosas que regular.

Obviamente, luego, en los stints de carrera, además de todo esto, está la energía y cómo gestionas la energía respecto a tus rivales. Yo creo que eso es un poco lo más distinto y lo que más cuesta de adaptarse y por eso los 'rookies' suelen sufrir un poco al principio.

Es una categoría muy distinta al resto del motorsport y donde el sistema de competición es totalmente distinto.

Pepe Martí’s exclusive first words as a Cupra Kiro driver. pic.twitter.com/ZqzzRNyeiH — CUPRA KIRO (@KiroRaceCo) October 21, 2025

¿Cuándo percibió que esta temporada no iba a ser en la que iba a conseguir llegar a la Fórmula 1?

Es complicado. Como piloto siempre crees; si no crees no hay motivación. Realmente empezamos la temporada muy bien, sobre todo después de Baréin y Jeda estábamos muy bien posicionados, hicimos un muy buen trabajo. Realmente fue en la triple de Imola-Mónaco-Barcelona donde esencialmente perdimos… creo que tengo 60 con Fornaroli de diferencia y ahí perdimos fácilmente 45 puntos.

Realmente la diferencia se marcó ahí. Luego en Monza sacamos un podio, en Austria ganamos una carrera, en Hungría ganamos una de las carreras. Sí que es cierto que en algunas de las del domingo sufrimos bastante, pero independientemente siempre crees.

Yo siempre creí. Llega un punto en la temporada donde ves el déficit de puntos y sabes que los de delante puntúan y se complica, pero hasta Spa-Monza había una creencia pura de que se podían recuperar.

Si usted está por delante de Arvid Lindblad en la clasificación de F2, ¿por qué está sonando más el nombre de él y no tanto el suyo?

Prefiero no meterme mucho en comparaciones. Tengo una muy buena relación con Arvid, la verdad es que ha sido un muy buen compañero de equipo, tengo una buena relación con él.

Obviamente los rumores son los que son, sí, es cierto, pero bueno, yo creo que también depende siempre más de uno mismo y está claro que a mí me faltó en algunos momentos ser un poquito más determinante.

Entonces, bueno, un poco la tendencia que he tenido en el histórico, desgraciadamente, en la Fórmula 2. Pero, te digo la verdad, por qué está sonando más él que yo ahora ya no importa, porque ahora estoy ya en la Fórmula E y lo más importante es ahora centrarme en el nuevo objetivo.

¿El objetivo de llegar a la Fórmula 1 sigue vigente?

A ver, nunca cierras la puerta a la Fórmula 1, pero siendo honesto ahora el objetivo es forjarme como piloto en la Fórmula E. Ahora formo parte de un equipo y una marca que me gusta mucho, como es Cupra Kiro.

Además, con una marca como Cupra, que la fábrica está a 15 minutos en coche de mi casa, pues obviamente lo que me interesaría sería poder ganar en los próximos años con esta marca; es lo que más me gustaría.

Entonces el foco ahora mismo es el que es, que es aprender e intentar maximizar cada kilómetro en pista.

Pedro de la Rosa, Pepe Martí y Fernando Alonso, en la previa del GP de España. Twitter @JMMarti_oficial

¿Qué importancia ha tenido Fernando Alonso en su decisión?, ¿qué consejo u opinión le ha dado?

A ver, el consejo más importante es que sigo teniendo 20 años y, aunque no sea rookie en la Fórmula 1, soy rookie en la Fórmula E. El approach tiene que ser el mismo totalmente, independientemente de donde estés; siempre el objetivo es el mismo, que es ganar.

Obviamente, ahora el camino a la victoria es… hay que estar tranquilo, hay que ser paciente, tengo que aprender primero cómo funciona el campeonato, cuáles son las cosas más importantes, digámoslo así, para realmente rendir bien en este campeonato, y tengo la confianza plena de que puedo conseguir ser competitivo en este campeonato.

Luego, si eso llega a otras opciones en un futuro, pues es algo que ya se verá, pero realmente lo importante ahora mismo es hacerlo bien aquí y luego eso ya abrirá puertas si hace falta.

¿Considera que puede convertirse en un referente a través de la Fórmula E?

Si te soy sincero, no es algo en lo que esté pensando mucho ahora mismo. Al final, yo creo que en España tenemos muchos referentes y muchos iconos e ídolos en el deporte, tanto en la Fórmula 1 como en el motorsport en general, con Palou en IndyCar, con Dani Juncadella, Albert Costa y Antonio García y otros más en GTs. Hay mucho talento en casa.

Entonces ahora mismo no me considero dentro de formar parte del mismo grupo y la verdad es que tampoco es algo que tenga puesto en la mirada. Lo importante ahora mismo para mí es el campeonato y luego las otras cosas ya van llegando solas, si llegan algún día, ojalá.

MAGIC MARTÍ 🪄✨



7 positions gained on the opening lap of our Silverstone Sprint for Pepe ⬆️#F2 #BritishGP pic.twitter.com/0FlzGAwZbW — Formula 2 (@Formula2) July 5, 2025

¿Cree que puede 'descubrir' la Fórmula E en España del mismo modo que Fernando Alonso descubrió la Fórmula 1?

Ojalá que sí, ojalá que sí. El campeonato es muy atractivo y lo único que tiene que hacer la gente es darle una oportunidad, porque realmente la gente que ha visto una carrera de Fórmula E, como Sao Paulo el año pasado con todo el caos que hubo, es el tipo de carreras que a la gente que le gustan se engancha.

Entonces, yo creo que ojalá, sea por mí, sea por el interés en el campeonato, lo que sea, pueda causar un poco de revuelo dentro de lo que es, en España, la Fórmula E.

Y obviamente creo que también llego en un buen momento para el campeonato, con la introducción ya en redes sociales y de la Generación 4, que yo creo que es algo que al público que le gustan los coches rápidos.

La sensación de que los coches son top del top de rendimiento, creo que la dirección que va tomando el campeonato con la Generación 4 va a ser muy positiva, entonces espero que pueda ayudar y aportar mi parte en el crecimiento.

Me comentaba anteriormente la dificultad que tienen los rookies en la Fórmula E, pero ¿cuál es su objetivo a corto y largo plazo?

No lo sé. Sinceramente, hay que ir año a año, sobre todo ahora. Al final no he hecho ni una carrera en la Fórmula E, entonces pensar a cinco años vista es algo que ahora mismo ni se me pasa por la cabeza y no sabría ni qué pensar.

Yo creo que lo más importante, como te mencionaba antes, al final es ir año a año, ir carrera a carrera. Decías objetivos a corto plazo: pues a corto plazo para mí es de ahora a Sao Paulo y a largo plazo es de aquí a Madrid.

Entonces ese es un poco donde tengo la mirada puesta ahora mismo y el enfoque de aprender lo máximo posible de gran premio a gran premio y luego, cuando tengamos que hablar del 26–27, ya hablaremos; cuando sea del 27–28 ya hablaremos, etc.

Pepe Martí celebra la victoria en la sprint-race del GP de Baréin.

¿Cómo se encuentra a nivel personal?

Bien. Obviamente me hubiese gustado acabar la Fórmula 2 para demostrar que puedo ser competitivo en las últimas dos carreras, pero si te digo la verdad, tengo confianza en mí mismo.

También decías que uno de los pilotos que se rumorea que subirá a la Fórmula 1 está detrás mía en el campeonato de Fórmula 2, entonces me hubiese gustado estar más arriba, sí.

Aun así pienso que yo lo que tenía que hacer y mi parte del trabajo no estaba mal hecha y mi esfuerzo siempre fue al máximo y, obviamente, lo más fácil, que es criticar, es algo a lo que ya la verdad no le presto mucha atención.

¿Se le queda alguna asignatura pendiente en la Fórmula 2 o está bastante satisfecho del papel que has hecho en estas dos temporadas?

A ver, la conciencia la tengo tranquilísima, pero me hubiese gustado ganar un domingo o hacer un podio en casa, la verdad, no te voy a mentir.

Obviamente, hubo cosas que pude hacer en el segundo año de Fórmula 3 que no han pasado este año, que me hubiese gustado que pasaran, pero independientemente, la verdad es que mi parte del trabajo yo pienso que está bien hecha.

En Campos lidiamos muy bien con las expectativas de venir de subcampeones como equipo y hacer… bueno, esas expectativas, gestionarlas, y la verdad es que yo me quedo muy tranquilo con mi trabajo.

Por último, ¿qué mensaje trasladaría a aquellas personas que creen que tu llegada a la Fórmula E es un paso atrás?

A ver, ¿cómo lo explico? No lo quiero poner de una manera que a la Fórmula E la haga parecer pequeña, porque no lo es. Te pongo un ejemplo: 'Si eres profesor y estás haciendo una suplencia en una escuela y pasas a otro colegio y ahí puedes ser profesor, ¿es un paso atrás o es un paso adelante? Es un paso adelante. Pues ya está, eso es lo que veo yo'.

Al final es lo mismo, digámoslo así; no por nada, como el simple hecho de que al final esto es un paso adelante en la calidad de los pilotos. Aquí todo el mundo es profesional, quiero decir, voy a correr contra pilotos como Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, son pilotos que todo el mundo conoce y campeones del mundo en categorías.