Laia Sanz y EBRO presentan su proyecto para el Dakar: "Es un reto para las dos partes y quiero saber hasta dónde puedo llegar"

Luces, cámara y acción. Un año más, el Rally Dakar se aproxima en el horizonte y comienza a girar la rueda habitual de un circo que empieza a dejar sus ecos incluso antes de aterrizar en Arabia Saudí. Y una de las voces que suena con más fuerza este año, 2026 para los aventureros del rally-raid más duro del mundo, es la de Laia Sanz.

La piloto de Corbera de Llobregat se encuentra ante uno de los retos más grandes de su carrera deportiva. Especialmente desde que decidió dar el salto a los coches. Y es que en la edición que comenzará en poco más de un mes se estrenará en la categoría reina, en la de los T1+.

Laia se encuentra dando los primeros pasos de su nuevo proyecto con EBRO, la marca que ha amparado e impulsado las ilusiones de la catalana por brillar en la carrera más extrema del planeta, esa que conoce bien tras haberla completado en 14 ediciones.

Precisamente, en el Rally Dakar 2025 disputado hace casi 12 meses, llegó su primer abandono después de un fuerte accidente que dañó la estructura de su coche. Pese a que las reparaciones del equipo garantizaban la seguridad del mismo, la FIA no dio el visto bueno y la 20 veces campeona del mundo en motos tuvo que regresar a España.

A España y a EL ESPAÑOL, ya que durante el resto de la carrera, la ahora piloto de EBRO ejerció de analista desgranando lo que sucedía etapa a etapa en todas las categorías de la prueba. Una función que sin duda no era la deseada, pero que le sirvió para seguir de cerca una carrera a la que ahora regresa con ilusiones renovadas y con novedades, tal y como ha mostrado en la presentación de su proyecto en Barcelona.

La nueva ilusión de Laia Sanz

La aventura de Laia Sanz en el Rally Dakar comienza de nuevo. Pero lo hace con ánimos renovados y con un proyecto de presente y de futuro. EBRO le ha dado la oportunidad a la piloto de Corbera de poder estar en el rally saudí con más tranquilidad y posibilidades que nunca, algo que celebra.

"Es un honor estar en un proyecto que me ilusiona tanto. Es un honor que EBRO me eligiera para ser su piloto. Es una gran prueba y un gran reto para ambas partes". Una misión para la que Laia se siente preparada y que llevaba mucho tiempo esperando.

Por ello, la catalana tiene ganas de demostrar que merece con creces esta oportunidad. "Esta oportunidad me llega en un buen momento. Hemos tenido experiencia con coches no tan competitivos. Hemos tenido una gran escuela, también con la Extreme-E. También me conozco muy bien con Maurizio. Creo que podemos crecer mucho juntos y quiero saber hasta dónde soy capaz de llegar".

Y es que 'Gerri', su copiloto, también espera con ambición este gran salto que van a dar en su ascenso a la categoría T1+: "Tenemos todos muchas ganas de empezar. Es tiempo de carreras. Esperamos estar y disfrutar del Dakar". Aunque para eso tendrán que hacer frente un año más a un recorrido duro y exigente.

No habrá Empty Quarter, pero eso hace que lo duro del recorrido pueda esconderse detrás de cualquier obstáculo: "Castera conoce muy bien Arabia Saudí después de tantos años y seguro que tiene preparado algo muy difícil. Va a ser dura, como siempre".

Gerini no pudo estar en el Rally de Marruecos, la prueba previa al Dakar en la que Laia ha puesto a punto su EBRO s800 XXR, por una apendicitis. Sin embargo, eso no ha evitado el crecimiento de todo el equipo. "Para nosotros fue muy importante estar en Marruecos para saber dónde estábamos y para saber adaptarme al coche después de haber conducido durante mucho tiempo los dos ruedas motrices".

"Hemos tenido tiempo para arreglar y mejorar. Llegamos lo mejor preparados posibles para el Dakar". Preparados y con un nuevo coche al que todavía tienen que adaptarse: "Aquí tenemos tracción a las cuatro ruedas que es fundamental en las dunas. Creo que va a ser un coche muy competitivo. Es un coche un poco más físico porque vas más rápido y exige mucho de ti. Por eso le dije a Maurizio que teníamos que estar a tope".

"El coche es espectacular. Me gustan mucho los colores. Nos encontramos muy bien en Marruecos. Enseguida tuve buen feeling. En el futuro tendremos que trabajar, pero hay muy buena base para empezar este Dakar".

Además, tras lo sucedido en 2025 y ese cruel abandono, llega con un aprendizaje nuevo: "Tenemos que plantearnos el Dakar de menos a más. Después de lo que pasó el año pasado, nos equivocaríamos si vamos con todas las ganas desde el primer momento, que las tenemos, pero hay que saber gestionarlas".

En este nuevo capítulo habrá ganas y seguro que no faltará el buen entendimiento tal y como explica Maurizio: "La suerte es que desde el primer año hemos tenido un buen entendimiento dentro del coche. Claro que tenemos momentos difíciles. No siempre va a ser perfecto y bien. El rodaje ya está terminado y llega el momento de empujar".

Los apoyos del nuevo proyecto

La presentación ha contado también con la presencia de Pedro Calef, CEO de EBRO: "La marca tiene los valores de la robustez y la fiabilidad. Eso nos ha definido durante años. Y esos son los valores que queremos mantener en esta nueva historia".

"Por eso queremos volver al Dakar, ese terreno inhóspito en el que poner a prueba nuestros valores. Tenemos desafíos como el trabajo en equipo, el espíritu de superación y la valentía. Para nosotros es una oportunidad única para poner en valor nuestra marca".

Este es otro ejemplo más del gran crecimiento del fabricante español: "La nueva historia de EBRO empezó en 2018. Todo arrancó con el cierre de la fábrica histórica de los años 70 y con la reactivación de su actividad. En estos 12 meses hemos lanzado 4 modelos, nos hemos convertido en patrocinador de la selección española de fútbol absoluta masculina y femenina y hemos iniciado este proyecto con Laia, donde nos hemos seleccionado mutuamente".

El proyecto sería impensable sin EBRO, pero también sin Audax Renovables, la empresa que preside José Elías: "Somos gente con una necesidad de crecimiento y expansión. Siempre queremos más visibilidad. EBRO fue una marca que, como otras tantas que hemos tenido en nuestro país, se fue apagando. Sin embargo, el suyo es el ejemplo de la resiliencia, de unos valores que te ayudan a entender la vida. Algo que también nos inspira Laia. Por eso ha nacido este proyecto".

"Estamos al mando de la compañía desde 2012. Siempre con la ambición de expandirnos internacionalmente y de darle soluciones a nuestros clientes. La vida es compleja y nosotros nos encargamos de buscar soluciones de la vida real".