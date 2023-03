El 'dardo' de Fernando Alonso a Lewis Hamilton: "Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor"

Es complicado de creer, pero Fernando Alonso está en el mejor momento de su carrera a pesar de que va camino de los 42 años. Está rindiendo de manera espectacular en la pista, pero fuera de ella se muestra claro y rotundo como nunca. Disfruta las 24 horas del día de su condición de piloto de Fórmula 1 y volverse a sentir importante en la parrilla le ha ayudado a recuperar su aura de campeón.

Gracias a eso muestra cada vez que aparece su particular sentido del humor y su amplio conocimiento de la situación respecto a todo lo que rodea al 'Gran Circo'. Como demuestra dentro del monoplaza, es capaz de saber lo que sucede en todo el circuito a pesar de que esté a kilómetros de los problemas. Tiene una visión de la vida de 360 grados.

Ahora, en mitad del Gran Premio de Australia, donde está volando en los entrenamientos libres, ha concedido una impactante entrevista al diario francés L'Équipe. Allí, el ovetense ha hablado, principalmente, de sus 'enemigos'. Figuras que ahora mismo se identifican con los nombres de Lewis Hamilton, el histórico, y de Otmar Szafnauer, el nuevo.

Respecto al británico, le ha dado dos serios correctivos. El primero en relación a las declaraciones realizadas por el heptacampeón que afirmó hace unos días que este Red Bull era el coche más dominador que había visto nunca: "No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de 'Checo' y de Max, pero él y Rosberg nos sacaban un minuto a todos en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor".

Dardo de los que resuenan en el paddock y de los que se clavan durante toda una temporada. Pero Fernando, desatado, tiene más. Y desnuda la realidad de Hamilton y su pobre rendimiento en 2022 y 2023:"Con un coche normal se nota que tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o solo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial".

Lewis Hamilton, en el paddock del Gran Premio de Arabia Saudí Europa Press

Alonso descansa unos minutos y se relaja para hablar de su felicidad en la 'energía verde':"En Aston Martin esperaba tener un coche competitivo en uno o dos años, pero estar en esta situación en seis meses es genial". Lo cierto es que lo que han conseguido los de Silverstone es histórico. Y eso que no descartan pelear de tú a tú con los Red Bull ya esta temporada.

Fernando explica una de las claves de su actual éxito y es que este reside en la gestión que tuvo de su proceso de aterrizaje en su nuevo garaje: "Nada más llegar a Aston Martin me anticipé al problema de la adaptación. Me había preparado. Les hablé de mi estilo de pilotaje, de la dirección asistida. Trabajamos en ello desde enero y lo preparamos en el simulador".

Solo unas horas después del Gran Premio de Abu Dhabi de 2022, Fernando ya se había cambiado de motorhome para empezar a perfilar el 2023 con Aston Martin. Seguramente no sabía la 'bomba' que iba a tener entre manos, pero es la intuición y la suerte de los genios.

El brutal rendimiento alcanzado en tan poco tiempo hace inevitable soñar con una victoria a corto plazo:"¿Ganar? Necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos. Nunca hubiera imaginado esto hace tres meses. Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio". Para él ha sido una de las mejores decisiones de su carrera: "Sí, seguramente. También disfruté en el periodo de Ferrari y de Toyota en el WEC, ganando dos veces Le Mans".

Otmar Szafnauer y Renault

Por último, después de haber cogido fuerzas, Alonso habla sobre su segundo 'enemigo', Szafnauer, quien le tilda de 'viejo' cada vez que puede. Y Alonso bromea y dispara con mucho acierto: "Seguramente Otmar no ficharía a Newey... tiene 64 años".

"Me siento como si tuviera 30 años... y mejor preparado ahora que en 2003. Otmar hace su papel, pero eso no funciona conmigo. Hamilton creo que tenía 35 años cuando ganó su séptimo título. El factor edad no debería pesar sobre los pilotos. Y Aston no tuvo miedo...".

A pesar de todo, Alonso cierra con una sonrisa para recordar a la que siempre considerará su casa: "Siempre serán mi familia, No tengo ningún resentimiento ni con Renault, ni con Alpine. Me hubiese gustado que nos entendiésemos mejor el año pasado. En Australia hablé con ellos para ampliar mi contrato... y no tuve noticias hasta julio".

