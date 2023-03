Marc Márquez se rinde por culpa de Honda: "No soy candidato al título"

A Marc Márquez no le van a contar lo que es vivir un calvario. El piloto de Cervera ha padecido un auténtico tormento en las últimas temporadas por culpa de sus lesiones en su maltrecho hombro. Sin embargo, ahora ha conseguido darle la vuelta por completo a esa situación. Pero cuando su físico responde, la que no lo hace es su moto.

Por eso, la situación de Marc vuelve a ser, una temporada más, muy complicada. El ilerdense tenía la esperanza de que Honda hubiera hecho los deberes este invierno para recortar la distancia con las Ducati y también con Yamaha y Aprilia. Sin embargo, parece que volverán a estar lejos de la lucha por las victorias y hasta por los podios.

Justo antes de que arranque este fin de semana el Campeonato del Mundo en el circuito portugués de Portimao, Marc ha querido poner las cosas claras y advertir de cuál será su posición al menos en el inicio de la temporada. Aunque es positivo por naturaleza, afirma que necesitan aún más tiempo para asentar todos los cambios.

"Ha sido un invierno muy intenso, porque hemos probado muchas cosas muy distintas. Hemos cambiado de director técnico, que llegó al box con nuevas ideas. Hemos estado trabajando a nivel conceptual y a nivel técnico. Y aún así, estábamos lejos".

Márquez no pone paños calientes a la situación de Honda. No se ve peleando por el título y de momento tampoco por buenos resultados. El objetivo seguirá siendo entrar en el Top10 y a partir de ahí hacer magia. Eso sí, confía en la evolución de una marca histórica como la suya.

Marc Márquez, con su moto Repsol Honda, durante los test de Sepan de pretemporada EFE

"Por ahora no soy candidato al título. No podemos pensar, aquí en Portimao, en términos de podio o victoria. Pero la temporada es muy larga, y estamos trabajando duramente. Honda y el equipo están trabajando muchísimo. Y el último día en Portimao no estuvimos mal. Nos íbamos acercando bastante. Y a nivel de ritmo de carrera, podíamos acercarnos a los pilotos delanteros. A una vuelta aún estamos muy lejos, sobre todo con respecto a los pilotos de Ducati".

Ducati marca el ritmo

El español no esconde que los italianos están a años luz: "Es obvio que ahora mismo Ducati cuenta con un conjunto técnico que es la referencia, muy bueno. Y Pecco ha sido el más rápido, dentro del grupo de Ducati y dentro de toda la parrilla. Y estamos lejos de ellos, pero incluso estamos más lejos de Pecco, que ha sido increíblemente rápido durante la pretemporada".

Marc también habló sobre la posible llegada del chasis de Kalex: "No tengo noticias, no lo sé. Necesitamos trabajar en todas las áreas. En el motor ya no se puede porque está congelado. Sí se puede ser más competitivo, sobre todo, a una vuelta, que será crucial".

Por último, el múltiple campeón del mundo ofrece su visión de cómo debería desarrollarse el curso: "Al final somos un equipo, y ganamos juntos o perdemos juntos. Es cierto que los últimos tres años han sido muy duros para mí y para Honda y no llegamos en la mejor situación. Y por esa razón no somos candidatos al título en el día uno. Tenemos que continuar trabajando y haciendo crecer este proyecto para ser más competitivos de cara al futuro".

