Hamilton estalla contra sus críticos tras confirmar que no se irá de Mercedes: "Volveré a ganar"

Mercedes ha sido uno de los grandes señalados del principio de temporada. El desastre de Charles Leclerc fue lo único que les separó de tener un debut de curso en Bahréin de lo más decepcionante. Fernando Alonso pasó por encima de Russell y Hamilton y la pareja británica tampoco pudo dar caza a Carlos Sainz. Red Bull es otro mundo.

Esta situación ha aumentado las críticas contra la escudería alemana, pero especialmente contra un Lewis Hamilton que soñaba con sumar su octavo título para superar a Michael Schumacher, pero que en estos momentos se aproxima a su tercer año de sequía. El británico cedió en su batalla contra Verstappen en 2021 y en 2022 ni siquiera pudo entrar en la pelea.

En las últimas temporadas, las críticas se han cebado con el heptacampeón. Se ha rumoreado con una posible salida de Mercedes y hasta con una retirada. Sin embargo, el inglés ha querido salir al paso de todos estos rumores y de las críticas más feroces para lanzar una contundente respuesta. Está bien, con fuerzas y con ganas de seguir intentándolo.

[Fernando Alonso y su segundo asalto: el duro test de Yeda para saber las opciones al Mundial]

"Hay momentos en los que no estás de acuerdo con ciertos miembros del equipo, pero lo importante es que seguimos comunicándonos y estamos unidos". Hamilton asume que ha habido fricciones dentro del equipo de Toto Wolff, pero que sigue confiando en la que considera su familia.

"Todavía creo al 100% en este equipo, es mi familia y he estado aquí mucho tiempo, así que no planeo ir a ningún otro lado". Hamilton jura amor eterno a una escudería Mercedes que este año tampoco luchará por el título ni de pilotos ni de constructores. Sin embargo, el inglés está convencido de que los éxitos volverán: "Volveré a ganar, sólo llevará algo de tiempo". Así lo ha manifestado en declaraciones recogidas por el portal especializado Race Fans.

Lewis Hamilton, en el paddock del GP de Baréin Europa Press

Sin embargo, esos éxitos no llegarán ahora, es decir, en el Gran Premio de Arabia Saudí. Ahí, el británico admite que no tendrán ninguna opción y que para ganar necesitarían un caos masivo que se llevara por delante a los seis primeros coches de la parrilla: "Para ganar en Arabia Saudí Red Bull, Ferrari y quizás Aston Martin no tienen que terminar la carrera". Además, reconoce que los austriacos son "un segundo y medio por vuelta más rápido en carrera".

El objetivo de la temporada

Aún así, Lewis no descarta que a lo largo de la temporada puedan hallar el camino hacia los éxitos: "Con suerte, tenemos la esperanza de poder cerrar la brecha en algún momento del año. En ese momento, probablemente sea demasiado tarde para luchar por un campeonato, pero aún podremos llamar la atención".

[Arabia Saudí se protege de un posible ataque de misiles tras las amenazas al Gran Premio en 2022]

Mercedes y Hamilton ya miran al 2024 para luchar por el campeonato a pesar de que o se han consumido ni dos carreras de este 2023. El equipo alemán tendrá que trabajar duro durante toda la temporada para crear una base potente que les permita dar ese salto que no han conseguido dar en los últimos dos años. Y quizás eso pase por reconsiderar su rompedor concepto de monoplaza sin pontones, el cual ha fracasado claramente.

Sigue los temas que te interesan