Fernando Alonso y su segundo asalto: el duro test de Yeda para saber las opciones al Mundial

"¿El podio 100? ¿La victoria 33? Yo voy a por un Mundial". Con esa frase, dicha por Fernando Alonso en una entrevista posterior al podio de Baréin, el piloto asturiano dejó claro a qué aspira en Aston Martin. No tiene por qué ser esta temporada, aunque el estreno haya disparado la ilusión de todo el mundo.

Dos semanas después, el Gran Circo para en Yeda (Arabia Saudí). Aston Martin correrá en 'casa', si se mira por sus patrocinadores, pero la realidad es que se le presenta una prueba compleja. El circuito de la Corniche no impulsará las mayores virtudes del AMR23, como sí lo hacía Sakhir en la primera carrera de la temporada.

Aston Martin y Alonso prefieren mantener los pies sobre la tierra y ver qué depara el fin de semana. Este viernes será la primera toma de contacto con los entrenamientos libres y hasta que el coche no salga a pista no se conocerá a ciencia cierta cómo responde a ella.

El circuito de Yeda es considerado el urbano más rápido del mundo. Lo componen 27 curvas, con una decena de ellas de gran velocidad y visibilidad reducida. Es la tercera vez que se corre allí y para esta edición se presentan cambios para una pista estrecha considerada peligrosa en 2021 y 2022.

Hay varias modificaciones que harán del circuito más lento -aumentando la seguridad-, pero seguirá siendo en el que mayor velocidad punta alcancen los monoplazas en todo el campeonato. Lo que se quiere evitar es que llegue a ser una pesadilla para los pilotos en caso de accidentes e interrupciones en la carrera.

Yeda es un circuito para ir a fondo, por lo que habrá menos de esas curvas lentas que tan bien le vinieron a Aston Martin en Baréin. El hecho de no haber rodado en más escenarios que el de la primera prueba añade más interrogantes: "Otros años teníamos dos sitios donde rodar en pretemporada, como eran Barcelona y Baréin. Aquí será la primera vez que los coches de 2023 rueden fuera de Baréin, por lo que hay muchas cosas por descubrir. El viernes será más test que carrera y veremos si podemos aprender algo", decía Alonso en la previa del Gran Premio.

"Es un circuito que me gusta. Es el urbano más rápido del mundo, hay mucha adrenalina cuando pilotas aquí y también es muy peligroso. El objetivo para este fin de semana es mantener la concentración, hacer las cosas simples, no tener complicaciones ni inventar cosas raras. Para nosotros es un test importante, porque no sabemos si el coche va a rendir tan bien como en Baréin", añadía sobre la segunda prueba.

Ferrari y Red Bull

La que más puede crecer en Yeda es Ferrari, que no debería por qué tener esa degradación de los neumáticos que le lastró en el arranque del campeonato. El problema es que Charles Leclerc perderá diez puestos en parrilla, penalizado por cambiar por segunda vez la 'control unit' de su monoplaza.

El que puede aprovecharse de todo esto es Carlos Sainz. El madrileño llega en segundo plano por el podio de Alonso en Baréin, pero teóricamente este circuito le favorece a Ferrari y no tendrá que lidiar con su compañero. Eso le deja en una posición privilegiada para luchar por la victoria.

Carlos Sainz, durante la rueda de prensa en el Gran Premio de Arabia Saudí. REUTERS

Todo se pone más de cara, para Sainz y para Alonso, al conocerse que Max Verstappen se había visto obligado a retrasar su llegada a Yeda por una gastroenteritis. El piloto neerlandés, en teoría, vuelve a estar recuperado, pero parte en el trabajo un día por detrás del resto. Veremos si eso le afecta durante el resto del fin de semana.

Aston Martin aguarda, pero no se pueden descartar sorpresas de su lado. Pocos podían imaginar que en Baréin sería el segundo mejor coche y lo logró. A eso hay que sumar que la posibilidad de aparecer un safety car en un circuito de estas características siempre está latente y eso agitaría el árbol.

Las mejoras que vienen

"La verdad es que estoy muy contento. Después de Baréin tuve una semana para reflexionar un poco y asumir todo lo que ocurrió y para afrontar esta carrera de Yeda con ganas", señalaba Alonso sobre la carrera. Solo estamos en el inicio de la temporada y las escuderías todavía deben definir su sitio.

Aston Martin esperará a después de Arabia Saudí y Australia, la siguiente carrera, para determinar con mayor garantía cuál es su techo real para la temporada. "Es un circuito diferente, como lo será también Australia. Después de las tres primeras carreras tendremos una visión más concreta y clara de la posición real de nuestro coche", apuntaba Fernando.

Fernando Alonso celebra su tercera posición sobre su Aston Martin.

La marca verde ya anunció que irá incorporando pequeñas actualizaciones en las próximas carreras. Tras Yeda y Albert Park, vendrán las carreras de Azerbaiyán y Miami. El 'bombazo', así lo anuncian en Aston Martin, llegará en Emilia Romaña, sexta prueba del Mundial y en la que se introducirá el primer gran paquete de mejoras para el AMR23.

Todo listo pues para que a partir de este viernes empiecen a sonar los motores en Arabia Saudí. Comienza el segundo asalto del Mundial de Fórmula 1.

