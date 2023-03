Fernando Alonso niega las acusaciones de plagio de Red Bull: "No es verdad ninguna de las teorías"

Fernando Alonso ya está en Jeddah para afrontar un nuevo Gran Premio de Fórmula 1. Esta vez el Gran Circo se traslada hasta Arabia Saudí para afrontar la segunda cita del campeonato, allí tratará de reivindicarse y alzar la voz como uno de los futuribles candidatos a lograr el título. No obstante, no ha sido una semana tranquila para el español y su entorno de Aston Martin, que ha visto cómo les lanzaban diversos ataques.

Uno de los más insistentes ha sido Red Bull. La escudería austríaca reiteró una y otra vez, ya fuese con voces autorizadas como Helmut Marko o Christian Horner, que el AMR23 les había plagiado el diseño del monoplaza. Unas palabras que no sentaron bien dentro del entramado del equipo del español.

El asesor de los austríacos resaltó que había "tres Red Bull en el podio de Bahrein". A todo ello, ha querido responder Fernando Alonso al atender a MARCA y otros medios en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí. Y lo ha hecho de manera muy contundente y demostrando que no es tal y como la pintan la realidad.

[Montezemolo, de apartado por Ferrari a aliado de Stroll en el fichaje de Alonso por Aston Martin]

"No me importan nada los comentarios. No estoy pendiente, salvo de centrarme en mi equipo y mejorar, pero se puede ver claramente que hay diferencias entre ambos coches a simple vista", refiriéndose a la desigualdad presente que hay entre el AMR23 y el RB19.

Además, Alonso quiso explicar las incongruencias del asunto, pues tanto Red Bull como Mercedes se achacan la mitad del coche. Aún así, el español, se mostró ampliamente despreocupado por todo lo ocurrido en las últimas semanas. Y habló con normalidad sobre las diversas acusaciones de plagio.

Fernando Alonso realiza un gesto de aprobación en el podio del GP de Bahrein. Aston Martin

"Visualmente son diferentes y una muestra de ello es que Mercedes dice que el 50% de su coche lo tenemos nosotros y Red Bull dice que el 50% lo tenemos nosotros. Y no puede haber dos conceptos más diferentes que esos dos. Eso indica claramente que no es verdad ninguna de las dos teorías", explicó desmintiendo y argumentando la acusación con un razonamiento muy templado.

"Todos los equipos luchan con el límite presupuestario, intentando mejorar aquí y allá y cuando ven a otro que mejora dos segundos o un segundo, hay que buscar, dónde es posible", recalcó sobre la manera de implementar mejoras en su monoplaza y así seguir manteniéndose en los puestos de honor.

Carlos Sainz, a por todas

Sabida la dificultad de pelear de tú a tú con los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez, Fernando Alonso tendrá un rival muy motivado enfrente. Y no es ni más ni menos que su compatriota Carlos Sainz. El piloto de Ferrari se ha mostrado esperanzado respecto a lo que pueda suceder en Arabia Saudí.

"Quiero pensar que sí, la pista es completamente distinta a la de Bahrein, el asfalto, las alas, la velocidad, tengo la sensación de que seremos más competitivos, no sé si al nivel de Red Bull, lo que es extremadamente complicado, pero soy más optimista y creo que tenemos buenas opciones de volver al podio", refrendó Carlos Sainz, esperando mejorar su cuarta posición en Arabia Saudí.

Sigue los temas que te interesan