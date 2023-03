Carlos Sainz, con todo al Gran Premio de Arabia Saudí: "Voy a por la pole y a por la victoria"

Los pilotos de Fórmula 1 ya han aterrizado en Arabia Saudí. Un nuevo Gran Premio espera y, con él, muchas cuentas pendientes están por llegar. Si Red Bull pretende mantener su dominio y Aston Martin refrendar lo enseñado en Bahrein, Ferrari quiere volver a demostrar que la primera carrera del campeonato fue un simple traspiés en sus opciones por pelear en el Mundial.

Sin duda alguna, la gran baza de Ferrari de cara al trazado de Jeddah es Carlos Sainz. El español ha demostrado estar con mucha hambre y tener la ambición necesaria para darle la vuelta a lo sucedido a la primera carrera de la temporada. Su cuarto puesto supo a demasiado poco y quiere aspirar a cotas mucho más altas en la siguiente cita.

"El arranque en Bahréin fue duro pero en general sacamos lo máximo posible. La sanción ahora a Leclerc no es lo ideal, pero creo que el Mundial no es como lo empiezas, sino como lo terminas y trataremos de mantener el ritmo de mejoras del coche", relató Sainz en la rueda de prensa previa a la carrera. Unas palabras para alimentar la esperanza de la escudería italiana tras la mala imagen dada.

Carlos Sainz, durante un instante del Gran Premio de Arabia Saudí. REUTERS

Pese a que el piloto español llega con un algún problema, al estar ligeramente constipado, no deja lugar a dudas de su ambición de cara a la carrera. "Claro que hay cierta preocupación, no quieres empezar con esos problemas de fiabilidad, penalizar en la segunda carrera, pero es algo que nos pilló por sorpresa, no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo esa doble avería y tenemos que arreglarlo. Estoy seguro de que lo haremos, hay que seguir adelante y ser más competitivos", aclaró.

"Quiero pensar que sí, la pista es completamente distinta a la de Bahrein, el asfalto, las alas, la velocidad, tengo la sensación de que seremos más competitivos, no sé si al nivel de Red Bull, lo que es extremadamente complicado, pero soy más optimista y creo que tenemos buenas opciones de volver al podio", refrendo el piloto español.

[Montezemolo, de apartado por Ferrari a aliado de Stroll en el fichaje de Alonso por Aston Martin]

Además, también dejó una declaración llena de intenciones a los micrófonos de DAZN. Sainz se mostró con un hambre insaciable respecto a Arabia Saudí, trazado que reconoció en rueda de prensa que era de sus favoritos. "A jueves claro que quiero la pole y ganar la carrera, es el objetivo, el sábado ya veremos dónde podemos llegar", explicó al medio.

Leclerc, en problemas

Pese a terminar segundo el pasado Mundial, Charles Leclerc no ha tenido un inicio de campeonato nada fácil. El piloto monegasco no pudo terminar la primera carrera de la temporada debido a un fallo motor en su Ferrari, lo que le provocó un 0 absoluto y muchas dudas. El problema es que no se han quedado ahí las malas noticias para él.

En la segunda carrera de la temporada ha recibido una penalización de 10 puestos. La culpa de ello la tiene el reemplazo de una de las centralitas del monoplaza. En total, solo se puede cambiar dos veces en todo el campeonato y él ya realizó el tercero aún sin haber corrido dos Grandes Premios. Por dicho motivo, se verá obligado a remontar en el trazado de Jeddah.

Sigue los temas que te interesan