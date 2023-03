Noche aciaga en Europa para los españoles: Betis, Real Sociedad y Villarreal, fuera; el Sevilla sigue vivo

No fue la mejor de las noches europeas para los equipos españoles. El bagaje se saldó con un clasificado de cuatro para la siguiente ronda, con el Sevilla corriendo la mejor de las suertes. Sin embargo, Betis, Villarreal y Real Sociedad vivieron una noche mucho más amarga, ya que fueron eliminados.

El conjunto hispalense hizo bueno el resultado de la ida frente al Fenerbahçe y logró estar presente en los cuartos de final de la Europa League. Pese a verse por detrás en el marcador debido a un gol de Enner Valencia, el equipo de Sampaoli pudo aguantar y meterse en la siguiente ronda.

No pudieron apelar a la épica Real Sociedad y Betis. El conjunto verdiblanco se vio superado de nuevo por el Manchester United, dominador absoluto de la eliminatoria, y vieron cómo un solitario gol de Marcus Rashford era suficiente para apearlos. Los donostiarra intentaron dar la vuelta al resultado traído de Roma, pero los de Mourinho fueron demasiado rival. Misma suerte que corrió el Villarreal, que sufrió mucho más de lo esperado y cayó derrotado por la mínima frente al Anderlecht en un ajustado partido.

Enner Valencia y Gudelj durante el partido. REUTERS

Fenerbahçe - Sevilla

El Sevilla clasificó para sus séptimos cuartos de final de una competición, la Europa League, que ganó en sus seis anteriores participaciones en la antepenúltima ronda, gracias a un ejercicio de resistencia en el campo del Fenerbahçe, que se impuso por un insuficiente 1-0 con un gol de penalti de Enner Valencia poco antes del descanso.



Pese a la fogosidad en el inicio, el conjunto turco apenas si inquietó a los sevillistas en la primera mitad. El mazazo para el cuadro otomano llegó tras la lesión de una de sus grandes estrellas, Michy Batshuayi, que tuvo que ser retirado en camilla al poco de comenzar. Sin embargo, los de Sampaoli tuvieron que sufrir hasta que se cumplió el minuto noventa.

Betis - Manchester United

El abultado resultado de la ida ponía las cosas muy difíciles al Betis en el Benito Villamarín. El cuadro verdiblanco intentó inquietar la meta de David De Gea desde el primer minuto, sin embargo, las fuerzas fueron diluyéndose poco a poco y, con ellas, las esperanzas de los de Pellegrini.

Marcus Rashford tuvo dos claras oportunidades para poner el 0-1 sin tener el punto de mira acertado, aunque a la tercera ya no perdonó y logró un gran tanto con un derechazo desde fuera del área, con lo que a los diez minutos de la reanudación se puso más tierra de por medio en la eliminatoria.

Aitor Rubial durante un choque en el partido. REUTERS

Real Sociedad - Roma

La Real Sociedad no pudo voltear el 2-0 adverso que encajó en la ida en Roma y, aunque dominó con claridad el partido en San Sebastián, es el equipo de José Mourinho el que pasa de ronda. El cuadro vasco fue superior en el Reale Arena, pero se golpeó una y otra vez contra el muro defensivo de los italianos a lo largo de los noventa minutos.



Los donostiarras no sufrieron para defender su portería, ya que Álex Remiro fue un mero espectador. Sin embargo, las ocasiones de la Real apenas fueron protagonista en la segunda mitad y no exigieron en exceso a Rui Patricio.

Villarreal - Anderlecht

Saltó la sorpresa en el Estadio de la Cerámica con un gol de Islam Slimani en el minuto 73. El Anderlecht consiguió superar al Villarreal y dejar fuera a uno de los grandes favoritos de la Conference League. Los continuos fallos de cara a portería lastraron al conjunto Quique Setién.

Tuvo el empate Nico Jackson en sus botas en los instantes finales, pero el delantero del Villarreal no estuvo acertado y el guardameta del Anderlecht le sacó el balón cuando ya prácticamente se cantaba gol.

