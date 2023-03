Javier Tebas: "No creo que el Barça haya pagado árbitros, pero esto requiere una respuesta"

Javier Tebas, presidente de La Liga, compareció de nuevo públicamente y habló abiertamente de varios temas, aunque uno de ellos destacó por encima de los demás. El máximo dirigente de la patronal analizó en particular el 'caso Negreira', donde el FC Barcelona realizó pagos por valor de siete millones de euros al presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Durante su ponencia, Tebas se dirigió en reiteradas ocasiones al Barça y los problemas que llevan azotando al conjunto culé durante el último mes. Además, descartó que el club haya realizado dichos pagos a los colegiados, pero sí que resaltó que deben de dar las explicaciones necesarias para explicar lo sucedido.

"No creo que el FC Barcelona haya pagado árbitros, pero sí hay una situación que requiere una respuesta clara, unos pagos a Negreira durante 20 años", explicó el máximo mandatario de La Liga en el Foro de La Vanguardia. Unas palabras contundentes contra el conjunto culé, que todavía no ha dado explicación alguna y no ha programado la rueda de prensa que prometió Joan Laporta.

"Una cosa es pagar a un árbitro para intentar influir como ha reconocido Negreira y otra es pagar a un árbitro para que tome una decisión", resaltó Tebas, argumentando sus palabras en la ponencia. "El hecho de pagar durante casi 20 años al vicepresidente del CTA es una conducta grave en el ámbito deportivo. Yo el sextete no lo pongo en duda", esgrimió tras ser preguntado.

Además, también se encargó de resaltar que no ha tenido ninguna relación con Joan Laporta en los últimos meses. "No hablo con él desde noviembre", aseguró Tebas. De hecho, el máximo dirigente culé apenas ha aparecido en la escena pública desde que saltase a luz el 'caso Negreira' y sólo se ha dedicado a aparecer frente a los medios en actos institucionales.

Duro y directo

En su presencia en el Foro de La Vanguardia no dejó duda alguna de que si hubiese podido y no hubiese prescrito, hubiera habido un severo castigo al FC Barcelona por el 'caso Negreira. "No podemos diferenciar entre el Alcorcón y el Barcelona. A corto plazo nadie va a descender al Barça. Es un problema reputacional y la liga no puede mirar hacia otro lado. Queremos saber lo que ha pasado", añadió.

"¿Qué tendrían que hacer las instituciones del deporte? Que la gente lo piense. Nada, no. No quiero especular, pero podría haber sido una multa elevada, descenso categoría, expulsión, sería una conducta grave del ámbito deportivo. Si no hubiera prescrito, tendría seguro consecuencias deportivas. Es un hecho muy grave y ahora puede tener consecuencias penales. Repito, no creo que haya comprado árbitros ni pongo en duda el sextete", recalcó.

Además, también hubo palabras para el problema que enreda al Barça con Gavi y los problemas para inscribir al canterano culé. Tras anunciar que tendrá que tener ficha del filial y se puede ir libre en verano, si así lo desease el jugador.

"Tiene un salario que, a partir de noviembre no puede inscribirse porque el Barça está pasado de 200 millones. No podemos saltarnos las normas de control. El Barça tiene una solución y es venir con un plan de tesorería para fichar. Ya no hay palancas. O, si las hay, no pueden utilizarlas", apuntó.

Gavi, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Si el Barça tiene problemas con el fair play somos corresponsables. Nunca he dicho fastidiar al Barça. Con Bartomeu existían límites salariales. El Barça estaba en los máximos, pero se pasaban. El Real Madrid no se gasta todo, tenía hucha porque cada año tenía 25 millones de beneficio. El Barça, no y también le penalizó la anticipación de amortizaciones porque le perjudicó el límite salarial", sentenció.

