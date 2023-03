Álvaro Romero, la nueva estrella del snowboard en España: plata en la Copa del Mundo con solo 19 años

Álvaro Romero ya está aquí y el universo del snowboard español lo celebra. Después de muchos años dependiendo casi únicamente de los éxitos de Lucas Eguibar en categoría masculina, el joven rider de solo 19 años ha llegado pisando fuerte. A pesar de su corta edad y de su poca experiencia al máximo nivel, ya puede presumir de haber firmado su primer podio en la Copa del Mundo.

Este primer gran éxito en la carrera de Álvaro ha llegado tras una brillante actuación en Veysonnaz, en Suiza. Allí donde tantas veces se ha exhibido Lucas Eguibar también ha encontrado su lugar fetiche el snowboarder vasco nacido en el año 2003. Solo el alemán Martin Noerl pudo doblegar al atleta español que tuvo un momento de absoluta inspiración para terminar rindiendo a un nivel incluso por encima de las expectativas.

No ha sido una batalla fácil para Álvaro, que el pasado miércoles se quedó fuera del primer corte de los 21 mejores. Un palo duro del que el rider vasco ha conseguido sobreponerse para terminar brillando. Entró en la segunda bajada completando el cuadro de 32 y afrontando la serie de octavos para ir escalando poco a poco hasta un podio que terminó completando el italiano Sommariva.

Álvaro Romero está registrando una temporada casi de ensueño. Unos meses de continuo crecimiento que podrían haber tenido en Veysonnaz su punto de explosión total. Una medalla en la plata de la Copa del Mundo que le ha permitido escribir su nombre entre los mejores snowboarder del planeta. A partir de ahora será de obligado cumplimiento para todos tener el nombre del rider vasco entre sus mayores amenazas.

Álvaro Romero en el podio de la Copa del Mundo de Veysonnaz 2023 EFE

El deportista español llegaba a Suiza con la confianza por las nubes tras haber rozado el Top10 en el Mundial de Bakuriani. Allí fue el mejor representante de la delegación española del Movistar SBX Team. Gracias a esa actuación, su presencia en Veysonnaz quedó tocada por la varita de la buena fortuna y de los presentimientos positivos.

El sueño de una estrella

El deseo era llegar lo más alto posible. Romper la barrera de ese Top10 y soñar. Sin embargo, Romero ha demostrado no tener límites a pesar de sus 19 años: "Estoy súper contento. Ha sido una carrera muy luchada. Venía con mucha confianza, con un buen Mundial, y he ido a tope desde la primera ronda. Las eliminatorias han sido muy ajustadas y en la final he cometido un pequeño error que casi me caigo, pero me he dicho 'aguanta como sea, llega a meta'. Y así es como he conseguido mi primer podio en Copa del Mundo".

Ese "aguanta como sea" le ha dado su primera medalla en la élite. Sin duda, una muestra de resistencia que Álvaro no olvidará nunca. Ahora, el rider vasco se convierte en la segunda arma de España para brillar en un deporte como el snowboard que, poco a poco, sigue creciendo. Eguibar, la estrella habitual, ya tiene compañero de lujo en la élite.

Por su parte, a pesar de que no tuvo una buena actuación en Suiza, Lucas sigue inmerso en la lucha por el Globo de Cristal al continuar tercero en la clasificación con 326 puntos, por detrás del nuevo líder, el alemán Noerl (374) y del italiano Visintin (335). Todavía quedan dos pruebas más para cerrar el curso.

