La Fórmula 1 ante el riesgo que cambió la NFL: ¿son posibles daños cerebrales a causa del porpoising?

Deportes como el fútbol americano, con la NFL por bandera, o el rugby advierten del peligro que existe por el aumento de casos confirmados de daños cerebrales ocasionados por ciertos golpes durante partidos o entrenamientos. También en la Premier League han puesto el acento en los cabezazos dentro del fútbol. Ahora se suma a la tendencia la Fórmula 1 por el porpoising.

Lo primero de todo es saber qué es el famoso porpoising. Este es un problema aerodinámico resultado del efecto suelo, una importante novedad de los monoplazas. Los coches van ganando y perdiendo carga aerodinámica de manera repentina en las rectas, provocando así rebotes.

Es decir, es un bote violento que experimentan los coches de la Fórmula 1 cuando se alcanzan velocidades altas. Esto hace que la cabeza de los pilotos rebote de forma brusca, incluso teniendo estos que levantar el pie del acelerador. De ahí a los dolores de cabeza y al inicio de unos estudios que, según asegura Toto Wolff, indican que pueden derivar en daños cerebrales.

La polémica ha ido creciendo durante el parón de verano. Y es así como en la reanudación del Mundial de F1, este fin de semana en Spa con el Gran Premio de Bélgica, llegan las 'medidas anti porpoising'. Escuderías como Ferrari, Red Bull o Alpine ya han señalado que "no será un problema mayor".

Los datos de Wolff

Toto Wolff ha sido uno de los hombres fuertes de la F1 que más han empujado contra el porpoising. Esto después de revelar los resultados de unos estudios médicos sobre el impacto en los pilotos: "El informe señala que las oscilaciones entre uno y dos hercios durante varios minutos pueden provocar daños cerebrales y aquí tenemos frecuencias de seis y siete hercios durante varias horas, así que no cabe duda de que la FIA tiene que dar respuesta, actuar de inmediato".

El director ejecutivo de Mercedes se reunió con la FIA después del Gran Premio de Hungría de la F1 2022. Y es que al principio los pilotos sí que se quejaban de dolores de espalda y columna. Pero lo que comenzó a preocupar luego es los daños a largo plazo. Es decir, los daños que estos rebotes pueden causar en el cerebro. Esto ya es otra historia. Una seria después de los efectos que tienen los daños cerebrales en deportistas como los boxeadores o los jugadores de la NFL.

"Es una pregunta médica que necesita ser respondida. Estos informes son una realidad y son hechos. No creo que la pandilla alrededor de la FIA se deje manipular en ninguna dirección", ha llegado a asegurar Toto Wolff. "La GPDA (Asociación de Pilotos) dio sus explicaciones, los pilotos han dado su opinión de manera anónima, los especialistas competentes han consultado, y el resultado es que no es bueno a largo plazo", ha defendido también.

El porpoising en un monoplaza de F1

"Estos informes son una realidad, no creo que los que rodean a la FIA se dejen manipular en ninguna dirección", ha mantenido. En esas declaraciones reproducidas por Motorsport.com, ha afirmado que "la FIA no tiene más remedio que hacer algo" porque dice "que no quiere tener algo como la NFL". Un temor que no solo él, sino que también algunos pilotos se han encargado de poner de relieve.

¿Y Ferrari y Red Bull?

En un principio, algunos pensaron que el esfuerzo de Mercedes por implantar 'medidas anti porpoising' era malintencionado. Es decir, creyeron entonces que lo que hacia Toto Wolff con su campaña no era otra cosa que intentar disminuir la ventaja que Ferrari o Red Bull habían sacado en los primeros compases de la temporada 2022.

Sin embargo, ambas escuderías han dado el visto bueno. "Creo que es un problema que está desapareciendo, lo llevamos como algo normal. Si tiene problemas levantas el coche y, si no, puedes bajar más el coche como hemos hecho durante décadas. La medida es que haya presión sobre los equipos para que impidan el porpoising en sus coches y vigilar mejor la legalidad para que no se juegue demasiado con los límites", ha afirmado Laurent Mekies, jefe de Ferrari.

Por su parte, su homólogo de Red Bull, Christian Horner, ha destacado que esta medida anti porpoising no es un problema ahora, pero sí que teme más el cambio en el reglamento para 2023: "Esta medida de ahora no es un problema. La discusión mayor será con la regulación del año próximo, que puede ser un rediseño del coche si se eleva como están diciendo".

También se ha referido al tema del momento Alan Permane, director deportivo de Alpine: "Con ganas de ajustarnos a ella y sin problema. Los pilotos se habían quejado de este rebote, no será tan rápido, pero sabemos trabajar y tenemos claro dónde hacerlo para no tener preocupaciones". La F1 une fuerzas para hacer que los pilotos se sientan más cómodos y, sobre todo, evitar el riesgo de que sufran daños cerebrales en el futuro.

