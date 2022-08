Red Bull se planteó volver a fichar a Sebastian Vettel: "Tuvimos conversaciones"

Sebastian Vettel anunció hace unos días que dejará la Fórmula 1 al final de esta temporada. El piloto alemán quiere cambiar de vida y centrarse en otros aspectos que ahora le motivan más que estar en un equipo, Aston Martin, que además no le ofrece la posibilidad real de intentar luchar por éxitos importantes.

El adiós del corredor alemán ha traído consigo una especie de efecto dominó que se está desencadenando en todo el mundo del motor, pero en especial en competiciones como en la Fórmula 1 y la IndyCar. Fernando Alonso llega a Aston Martin y deja libre un asiento en Alpine que no ocupará Oscar Piastri. Aunque todavía no se sabe dónde pilotará el australiano.

Algo que podría haber cambiado el destino de Vettel y por lo tanto su decisión de retirarse del 'Gran Circo' podría haber sido su fichaje por un gran equipo que le permitiera volver a pelear por el título. Y lo cierto es que eso estuvo a punto de pasar en el año 2020. Red Bull tanteó volver a fichar al piloto que les hizo grandes y que les dio cuatro campeonatos del mundo.

[Fernando Alonso no era el favorito de Vettel: quería a Mick Schumacher como su sucesor en Aston Martin]

El alemán consiguió convertirse en tetracampeón de la Fórmula 1 en las seis temporadas que permaneció en la casa de Milton Keynes. Después llegaron años de pelea, pero también de sequía hasta que en el curso pasado Max Verstappen consiguió doblegar a Lewis Hamilton en una de las mayores luchas de la historia de este deporte.

Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Francia Reuters

Christian Horner, líder de la escudería, ha reconocido los acercamientos que tuvieron con el piloto alemán para darse una segunda oportunidad tras su salida de Ferrari. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que podía no salir bien porque segundas partes casi nunca suelen ser buenas como ha contado a Channel 4. Fue en ese momento cuando se lanzaron a por el fichaje de 'Checo' Pérez.

[El análisis sobre Fernando Alonso y Aston Martin de una leyenda de la F1: "No sé por qué se cambia"]

Red Bull pensó en Vettel

La intención estaba clara y era tener a dos pilotos muy competitivos. Aunque quizás hubiera supuesto una pelea muy dura en el box tener a la mayor promesa de la Fórmula 1, ahora convertida en realidad, y una de las mayores leyendas, al menos en número de títulos.

"Tuvimos algunas conversaciones, pero hubiese sido como volver con tu antigua novia. No hubiese sido lo mismo que la primera vez". Así definía Horner esos contactos con el piloto alemán. Sin embargo, guarda un gran recuerdo del paso de Vettel por Red Bull ya que fue una época maravillosa para ellos.

[Mark Webber, el amigo de Fernando Alonso que ha dinamitado Alpine con la espantada de Oscar Piastri]

Sebastian Vettel durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 Europa Press

De hecho, todavía se sigue emocionando cuando recuerda aquellos cuatro entorchados consecutivos: "Fue memorable, algo fenomenal. Siempre será parte de nuestra historia, y estamos muy orgullosos de haberlo tenido en nuestro equipo".

Por último, Horner ha reconocido que le sorprendió la decisión que ha tomado el germano de decir adiós. Él no lo sabía y cree que poca gente podía conocer su intención, al menos con cierta antelación: "No creo que nadie lo supiese. Le vi dejar el circuito en Paul Ricard y había sido un día muy frustrante. Pero creo que es la decisión correcta, no es bueno verle estancado en la zona media. No estará satisfecho, así que es tiempo de cerrar el telón de su increíble carrera".

Sigue los temas que te interesan