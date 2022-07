Fernando Alonso, sobre su renovación: "En vacaciones nos sentaremos y decidiré algo"

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, indicó a Efe este jueves en Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría -el decimotercero del campeonato-, que, con miras a su hipotética renovación con la escudería francesa se sentarán "en las vacaciones" y que entonces decidirá "algo" al respecto.

Alonso, que este viernes festejará su cuadragésimo primer cumpleaños en el circuito en el que celebró -en 2003- la primera de sus 32 victorias en la F1, efectuó estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves en el 'motorhome' de Alpine en el circuito de las afueras de Budapest.

"Como ya había dicho, ahora en vacaciones nos sentaremos y decidiré algo", contestó Alonso en Hungría, acerca de su futuro próximo, el doble campeón mundial asturiano, que afirmó que su deseo es el de seguir en Alpine y que "si las dos partes están de acuerdo, en diez minutos se arreglan las cosas".

Fernando Alonso en el Gran Premio de Francia Reuters

Después de 12 carreras ha quedado más o menos claro que el talento y el pilotaje del español sigue intacto, pero el Alpine no ha demostrado ser un monoplaza de nivel para competir con los Ferrari o los Red Bull, ni siquiera con los Mercedes.

Los problemas mecánicos y los errores en la estrategia de equipo han ido lastrando a un Alonso que, según él mismo, ha perdido "50-60 puntos" por estas situaciones. Un contexto que contrasta con el de su compañera, Esteban Ocon, que apenas ha sufrido percances en este 2022.

"En las próximas semanas me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. Además, ¿cuál es el siguiente paso en el proyecto? Me siento feliz. Me siento como en casa en Alpine. Pero nada está garantizado al 100%", sostuvo hace unos días en unas declaraciones recogidas por motorsport.es. "Nunca está garantizado que te quedarás", admitía Alonso en motorsport semanas atrás.

Por su parte, Laurent Rossi, máximo responsable de Alpine, dejó claro el pasado sábado en Paul Ricard que Alonso es la primera opción de la escudería francesa para el año que viene y que trabajan "en escenarios" que permitan a Piastri subirse a un Fórmula 1 también en 2023, pero cedido a otra escudería.

"El contrato de Fernando termina este año así que estamos hablando con él y preparando escenarios para él y para Oscar (Piastri). La idea es que los dos son pilotos valiosos y nos gustaría que pilotaran el año que viene". ¿Los dos en la parrilla? "Creo que sí", dijo Szafnauer.

Encaje de piezas

"Estamos trabajando en escenarios para que los dos piloten, son plausibles y sensibles e imaginamos que convencerán a los dos pilotos. No puedo decir más. Estaría abierto a ceder a Oscar siempre que luego le recuperemos, hemos invertido mucho en él y es un talento prometedor. Una cesión, como muchos otros pilotos que han empezado en otro equipo para aprender y luego regresan, sería una buena opción", ha apuntado el responsable sobre las posibilidades a futuro de Piastri.

Sobre la ambición de Alonso de competir en Le Mans, Rossi asegura que "siempre ha sido parte de las discusiones, incluso cuando hablamos de la renovación para 2022. Fernando es una leyenda del deporte y de Renault, nuestro campeón, siempre tendrá un sitio en nuestro LMDH el día que cambie, será bienvenido en este equipo. Además, tomamos la decisión siempre pensando en él".

