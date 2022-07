Fernando Alonso: "Los nuevos aficionados no saben de Fórmula 1, ya no hay la cultura adecuada"

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Francia con la ambición de conseguir un buen resultado. Las cosas no le fueron bien en Austria donde acumuló un percance tras otro hasta tener que conformarse con muchos menos puntos de los merecidos. Sin embargo, sabe que su rendimiento con el monoplaza cada vez es mejor.

Él se sigue sintiendo en forma y eso es algo básico para sentirse contento con su regreso a la Fórmula 1. Un universo en el que se ha encontrado con muchos cambios. Uno de los más importantes para él es que los aficionados ya no son los mismos que durante sus años de éxitos en Renault o Ferrari. El asturiano cree que las nuevas hornadas de aficionados cada vez conocen menos su mundo y se guían solo por los resultados que escuchan carrera tras carrera.

Para él, eso no justifica el verdadero talento o trabajo que se pone en práctica en cada carrera. Y menos si tienes que lidiar con un monoplaza como el A522: "Hay una generación nueva de aficionados ahora que no estaban en 2006, cuando gané el Campeonato, o no estaban en 2012, cuando estaba en Ferrari luchando por el título. Ahora hay un 50% de espectadores nuevos y nunca vieron a Alonso luchando por podios y victorias y se preguntan qué añade al deporte. Creo que la percepción desde fuera o la sensación sobre mí ha cambiado de una época a otra".

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Austria de F1 de 2022 AFP7 / Europa Press

Alonso va más allá y compara a estos nuevos aficionados con los de deportes como el fútbol por el resultadismo: "Ahora creo que los aficionados que tenemos, son fans nuevos y de alguna forma, no quiero faltarles al respeto, pero no saben mucho de Fórmula 1. Son como un fan de fútbol, sólo siguen los resultados, creen que quien gana lo hace mejor y que el que es último no tiene nivel para la Fórmula 1. No entienden mucho sobre el rendimiento del coche y el paquete que necesitas. Así que estás más en una montaña rusa de sensaciones, de percepciones sobre lo que la gente piensa de ti".

Por eso, ha tenido que aprender a ver todas estas valoraciones con perspectiva: "Cuando haces un fin de semana bueno, pareces Dios. Cuando haces un fin de semana malo, eres demasiado viejo, demasiado joven o lo que sea. Los fans ven la carrera, tienen una sensación y luego apagan hasta el próximo domingo. Ya no hay una cultura adecuada de F1".

Alonso celebra su regreso

Por otra parte, Alonso asegura estar muy contento con el rendimiento que está mostrando en este año y medio que ya ha cumplido desde su regreso. Pero especialmente ahora, cuando parece despegar en Alpine en mitad de los rumores sobre una posible salida: "En fines de semana como Canadá o la segunda parte del año, creo que la gente siente que todavía puedo añadir algo al deporte".

Fernando Alonso en el box de Alpine en Silverstone Europa Press

Aquella segunda plaza bajo el caos de la lluvia en Canadá le hizo volver a sentir sensaciones del pasado que le reconfortaron con su rendimiento: "Sé que la primera línea no es nada del otro mundo, ya he estado en esa posición varias veces, pero significó mucho para mí porque cuando decides regresar, tienes que apartarte de algunas cosas, la familia y los amigos de nuevo, y dedicarte por completo a tu trabajo, viajar, el aspecto físico, el mental, todo y la presión que sientes en tus hombros porque eres Fernando Alonso y todo el mundo te va a mirar si lo estás haciendo bien".

En el momento de su vuelta, Fernando temía que su regreso se pudiera parecer al de otras leyendas que no consiguieron tener el éxito ni el nivel esperado. Los casos más llamativos son los de Raikkonen o Schumacher: "Sé que hubo algunos ejemplos de gente que volvió, Kimi o Michael, y que todos tuvimos el sentimiento de que no eran los mismos que antes y no quería eso para mi regreso. Creo que más o menos estoy logrando eso. Soy el mismo que antes y eso era importante para mí. Aunque sintiera por dentro que era el mismo, tengo que demostrarlo de vez en cuando".

