Nueva guerra en Alpine entre Fernando Alonso y Ocon: entre luchar contra Mercedes o mirar al 2023

Nueva división a la vista en Alpine. Las cosas en el equipo francés no van nada bien y es que Fernando Alonso empieza a estar muy cansado del trato que recibe por parte de su escudería. El español sospecha que los problemas que suele sufrir su monoplaza cada vez que supera a su compañero de equipo, Esteban Ocon, no so casuales.

El asturiano ya ha dejado varias declaraciones muy sonoras apuntando hacia esa sospecha. Una situación que no entiende ya que se trata de una circunstancia que va en contra de los intereses de la propia escudería. Sin embargo, es conocido por todos que existe una gran tensión entre el bicampeón español y Otmar Szafnauer, el nuevo líder del conjunto francés.

Por ello, cada vez que el A522 del corredor de Oviedo sufre un problema, los aficionados ya ni se sorprenden. En su lado del garaje creen que se han dejado por el camino cerca de 50 o 60 puntos entre abandonos y sanciones en lo que va de temporada. Ahí reside el principal problema de que Alpine haya estado hasta ahora por debajo en su lucha contra McLaren. De cualquier forma, en la que no han podido ni estarán es en la batalla contra Mercedes, el actual tercer equipo de la Fórmula 1 tras Red Bull y Ferrari.

Esteban Ocon y Fernando Alonso peleando por la posición en Canadá Europa Press

En la escudería gala persiguen el sueño de poder alcanzarles, algo que confirmó Ocon en declaraciones a GP Blog: "En este momento estamos en esta posición. Pese a que hemos mejorado mucho el coche, no lo hemos mejorado lo suficiente como para poder luchar contra los Mercedes, si bien el objetivo es luchar más arriba, por supuesto".

"Todavía es pronto y tengo la esperanza de que en algún momento podamos pelear contra ellos. Las mejoras están de camino y vamos a seguir adelante. Como equipo vamos en la dirección adecuada y estamos en racha de cara a Paul Ricard, una de las carreras de casa del equipo y por supuesto la mía también".

Fernando Alonso no se corta

Unas palabras que no han gustado nada a Fernando Alonso, quien no ha dudado en mostrar abiertamente su pensamiento sobre lo que debería hacer el equipo. Aunque apuesta siempre por el progreso, tiene claro que alcanzar a los germanos no es una posición real para ellos: "No creo que vaya a ser fácil para nosotros alcanzar a Mercedes".

Fernando Alonso y Lewis Hamilton durante un Gran Premio de Fórmula 1 Europa Press

"Tienen una organización enorme y sabíamos que volverían más tarde o más temprano. El nuestro es un programa a medio o largo plazo. Se trata de empezar el coche del próximo año lo suficientemente pronto para que el próximo proyecto no quede afectado. Los equipos pueden empezar el coche del próximo año y al mismo tiempo seguir mejorando el coche de este año. Para otros equipos será un reto mayor".

El español también ha hablado en declaraciones a Racing News 365 sobre su continuidad en Alpine: "Nunca está garantizado que te vayas a quedar. Tenemos que estar de acuerdo en algo, creo que hablaremos durante el parón. En las próximas semanas o cuando sea me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. También cuál es el próximo paso en el proyecto. Me siento feliz, me siento en casa en Alpine, pero no hay garantía de nada".

