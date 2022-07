Carlos Sainz estalla por el fuerte accidente sufrido en Cerdeña: "De las acciones más graves que he visto"

Susto en Cerdeña de Carlos Sainz padre. El veterano piloto español sufrió fuerte accidente mientras pilotaba en una prueba en la isla italiana. El alivio llegó cuando se le vio bajar del coche por su propio pie, pero las consecuencias pudieron ser mucho peores. Fue más la indignación que le provocó que el propio dolor por el golpe.

Y es que el accidente de Sainz durante la final del Island X Prix vino provocado por un golpe que le dio por detrás otro piloto, el sueco Johan Kristoffersson. Este recibió una sanción de 30 segundos, castigo más que insuficiente para Carlos por lo que pudo suceder en dicha acción.

No se mordió la lengua el piloto madrileño. Una vez que los servicios médicos revisaron que todo estaba correcto, Carlos Sainz quiso mandar un mensaje a todos sus seguidores a través de las redes sociales. En él informó de su estado de salud, pero sobre todo quiso dejar sus impresiones sobre el accidente.

Así fue el accidente de Carlos #Sainz padre este jueves en el NEOM Island X Prix, de la categoría #ExtremeE



"Afortunadamente, todos los chequeos han sido positivos y ya he salido del hospital, aunque bastante dolorido", empezaba Sainz la nota para tranquilizar a todo el mundo. Y es que las imágenes del accidente fueron lo que primero se vio y más de uno se preocupó por lo sucedido.

Carlos quiso aprovechar la ocasión para mostrar su decepción por las medidas tomadas después del accident: "No obstante, estoy profundamente decepcionado con lo que ha ocurrido en pista y tanto o más que con que se haya aplicado una sanción de solo 30 segundos a quien ha causado este fuerte accidente".

Para Sainz será difícil de olvidar el accidente. Y no será por no haber vivido situaciones difíciles en sus cuatro décadas de trayectoria al volante. Pocas como la de ayer: "En más de 40 años de carrera deportiva, esta es una de las acciones más graves que he visto sin que hayan sido sancionadas de forma ejemplar".

Carlos acabó su mensaje dando "muchísimas gracias a todo el mundo" por el apoyo recibido tras el accidente. No fue fácil la jornada del jueves para Sainz, que ni siquiera tuvo ánimos para bajar del podio a Nico Rosberg. Día negro y para que se tome conciencia de los riesgos que hay al ponerse al volante.

