Ecclestone la vuelve a liar: "¿Hamilton? La F1 necesita a una persona de color, un chino y una mujer"

Ya se han convertido en una tradición los desencuentros entre Lewis Hamilton y Bernie Ecclestone. El que fuera dirigente de la Fórmula 1 ha creado una gran controversia por las declaraciones que ha ido realizando en los últimos días. Ya lo hizo con su intervención en Good Morning Britain y lo ha vuelto a hacer en unas declaraciones para Blick.

Su defensa a Vladimir Putin es algo que Lewis Hamilton no tolera. De ahí que el piloto británico haya pedido que se deje de escuchar y atender al empresario. Por este motivo, Bernie Ecclestone ha querido mandarle un mensaje: "Cuando Mercedes no quiso pagarle lo que pedía, inmediatamente dije que pagaría la diferencia".

La coletilla que ha traído consigo la polémica llega justamente después: "La Fórmula 1 necesita a alguien de color, un chino y una mujer". Esta declaración recuerda a una que ya salió de su boca no hace tanto: "A mí me da un poco igual quién llegue, pero si fuera por mis preferencias, a la F1 le falta una mujer negra, judía y que gane carreras, a poder ser".

Bernie Ecclestone, durante un acto Europa Press

Por si esto fuera poco, Ecclestone se ha vuelto a referir a su posición a favor de Putin. "Mantengo una cosa. Putin siempre ha sido justo con la Fórmula 1. No puedo decir lo mismo de todos los organizadores de Grandes Premios y países anfitriones". "Tal vez no soy lo suficientemente sensible. Veo las cosas de otra manera", ha agregado el que fuera director del Gran Circo.

Cumplirá 92 años el próximo 28 de octubre. Siempre ha hecho lo que ha querido, incluso cuando la familia Real británica le quiso imponer el título de 'sir'. "¡No he hecho nada por Inglaterra! Hice todo solo por la Fórmula 1, ¡y por mí!", fue la respuesta de Ecclestone a la designación. Esto demuestra que sus convicciones son firmes, aunque no sean siempre las correctas.

Pro-Putin

Para muchos, la mayoría, sus opiniones sobre Putin dejan mucho que desear. "Todavía recibiría una bala por él. Preferiría que no doliese, pero aún recibiría una bala por él. Es una persona de primera clase y lo que está haciendo es lo que él cree que es lo adecuado para Rusia", explicó en Good Morning Britain, de la cadena ITV.

También habló en el programa sobre Zelenski: "La otra persona en Ucrania, en su profesión, era un comediante y parece que quiere continuar con esa profesión". "Yo creo que si hubiera pensado las cosas y hubiese hecho un esfuerzo para hablar con el señor Putin, que es una persona sensata, le habría escuchado y, probablemente, podría haber hecho algo al respecto. No fue una guerra intencional y estoy seguro de que si Ucrania hubiese querido salir de ella correctamente, lo podrían haber hecho", sentenció Ecclestone.

