Davy Morgan es la tercera víctima de la carrera de la Isla de Man: 260 muertes en poco más de un siglo

La carrera de la Isla de Man es una de las más reconocibles del mundo del motociclismo. No tiene el glamour que adquieren los Grandes Premios de MotoGP, pero el riesgo que se corre en ella es infinitamente superior. En tiempos en los que la seguridad se mide al milímetro y en los que una muerte paraliza el campeonato de manera abrupta, lo que sucede en esta carrera de Supersport escapa a los límites de la cordura.

La dirección de la famosa prueba ha confirmado al veterano piloto de 52 años Davy Morgan como la tercera muerte de esta edición. Lo más impactante de todo es que ya van más de 260 vidas perdidas desde el año 1910 en las diferentes carreras que se han celebrado aquí. Una auténtica carnicería que ha puesto en cuestión y a debate si este tipo de carreras se deben seguir celebrando.

Michael Dunlop fue el piloto agraciado que se llevó la victoria en esta prueba de la modalidad de Supersport. Sin embargo, otros como Morgan no han tenido tanta suerte. Su muerte ha llegado después de las confirmadas hace unos días de Mark Purslow y Olivier Lavorel. Tres noticias trágicas que siguen empañando este tipo de carreras.

Los trazados que se llevan a cabo entre localidades y con escasas medidas de seguridad hacen que ni la experiencia sirva para esquivar peligros que conducen a la muerte de manera recurrente. Morgan llevaba 20 años participando en este tipo de pruebas. De hecho, era la 80ª vez que participaba en una carrera en la Isla de Man. Y aún así, ha terminado encontrando su fatal desenlace.

Davy Morgan, veterano piloto británico de motociclismo TT de la Isla de Man

El piloto británico era una de las figuras más conocidas en este tipo de road races, muy admirado entre todos los participantes precisamente por haber salido tantas veces vivo de una carrera que es una ratonera. Fácilmente reconocible porque llevaba siempre un llamativo casco de color rosa y porque le gustaba todo lo que tuviera que ver con la vieja escuela. Un clásico que ha encontrado su final de la manera más dolorosa.

Emotivo comunicado de su muerte

Para informar sobre esta trágica noticia, la dirección del TT de la Isla de Man ha emitido un impactante comunicado con el que ha querido lamentar esta trágica noticia: "Con gran tristeza, el Isle of Man TT puede confirmar la pérdida de Davy Morgan tras un accidente en la última vuelta de la primera carrera de Supersport del TT de 2022. Extendemos nuestro más sentido pésame a la pareja de Davy, Trudy, su familia, seres queridos y amigos".

"Davy era un incondicional del paddock del TT, y en 2022 se cumplen 20 años desde que compitió por primera vez en las carreras del TT de la Isla de Man. La Supersport Race de hoy era su carrera número 80 en el TT. Su distintivo casco rosa era una vista habitual y reconocible dentro de las 'road races', habiendo competido en cientos de carreras en Manx Grand Prix, Classic TT, Southern 100, North West 200, Ulster Grand Prix, Macau Grand Prix, Oliver's Mount... con numerosos podios y victorias en carreras a lo largo de su trayectoria".

"A los 52 años, Davy había contemplado alejarse del deporte en los últimos años, pero el receso impuesto por la Covid-19 le mostró cómo sería una vida sin carreras. Hablando en 2020, dijo: 'Estar lejos de las carreras me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que significan las carreras de motos para mí, por lo que no deseo retirarme del deporte por un tiempo todavía, y ha sido una gran parte de mi vida desde hace 27 años. Tuve la oportunidad de ver cómo sería mi vida sin motos, y me alegro de haberlo hecho porque si hubiera decidido que estaba acabado, me habría estado dando patadas a mí mismo'. Davy era un piloto muy respetado y con mucha experiencia. Como resultado, sus compañeros lo admiraban, aprendían de él y les encantaba correr con él. Se le echará de menos".

