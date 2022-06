David Muñoz, la nueva joya del motociclismo: el piloto de Moto3 explota tras cumplir 16 años

El motociclismo español no deja de crear promesas del mundo del motociclismo. La última es David Muñoz (Brenes, Sevilla; 2006). Un niño de 16 años y un par de semanas ha asombrado a propios y extraños en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 al ser segundo. En la carrera que ganó el también piloto nacional Izan Guevara, el andaluz se ha presentado a todo el universo de las motos como el próximo gran valor de este deporte para el país.

Bajo la batuta del expiloto José Luis Cardoso y como subcampeón de la Red Bull Rookies Cup, el pasado invierno se hacía oficial el fichaje de Muñoz por el BOE Owlride KTM. El joven piloto no iba a poder debutar por el límite de edad que ha entrado en vigor esta temporada hasta que cumpliera los 16 años. Eso lo hizo hace tres semanas, pero no pudo subirse a la moto, debido a un parón, hasta la carrera en Italia. Allí era undécimo, tras demostrar en la calificación su gran nivel.

El piloto de Brenes, criado en la escuela del Circuito de Jerez, ha demostrado que a pesar de su juventud no le tiembla la maneta del acelerador y que puede ser uno de los más rápidos de la categoría. La fábrica de generar jóvenes que vuelan bajito, a más de 200 km/h, sigue teniendo continuidad con Muñoz. La carrera en Barcelona ha sido impecable, arriesgando a tope y no cometiendo un solo error. Es un comienzo más que ilusionante del andaluz.

La nueva promesa

Cardoso tutela la prometedora carrera del joven. Lleva ocho años con él, pendiente de su evolución, convencido de que son muchas las cualidades de Muñoz para triunfar. El año pasado acabó subcampeón de la Red Bull Rookies Cup y para 2022 fue confirmado como piloto oficial. Gerard Riu lo sustituyó en las siete primeras carreras, sin lograr puntuar. Muñoz, en sus dos primeras pruebas, ha logrado 25 puntos con sus actuaciones.

"Aún no me lo creo. He sabido hacer lo que sé hacer y lo que me han dicho, tranquilo y hacia delante. Cuando llegas aquí y te ves arriba, no piensas en nada y vas a lo tuyo. Desde que he salido me he colocado delante, y cuando he visto que estaba décimo he intentado pasar piloto a piloto. En la última vuelta he tirado a tope y, finalmente, segundo. Conseguir el segundo puesto en mi segunda carrera es algo increíble para mí. No sé qué decir. Muchas gracias a mi equipo, a mi familia, a mi mánager José Luis Cardoso y a Álex Cardoso", explicaba tras la prueba.

David Muñoz, a la izquierda en el podio del Gran Premio de Cataluña. EFE

No ha sido sencillo para él todo este tiempo. Muñoz reconocía que ha pasado unos meses horribles mientras esperaba para poder correr. La espera para cumplir los 16 años y que pudiera salir a la pista como el mejor de los pura sangres tuvo su recompensa: "Ha habido fines de semana que no he querido ver ni los entrenamientos ni la carrera, la verdad, y solo deseaba que llegase mi momento. Tal vez por eso estoy tratando de aprovecharlo con toda el alma".

"Es evidente que, llegado este momento, debo agradecerle al equipo que me haya esperado y espero poder recompensar la confianza que han depositado en mí con más podios, pues esto solo acaba de empezar, tengo unas ganas locas de que llegue ya la siguiente carrera, en Sachsenring. Sé que el listón ya está muy alto, pero no me da miedo. Si he llegado hasta aquí es para intentar estar siempre delante. Esa es una de mis cualidades, creo: llegar y mantenerme con los de delante, la regularidad", destacaba tras la carrera. Ahora llega esa prueba para él, la de confirmarse.

