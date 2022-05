Fernando Alonso, enfadado por su incidente con Carlos Sainz en el GP de Miami: "Es inaceptable"

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se estrena este 8 de mayo. Hasta Florida llegaron escuderías y pilotos para llevar a cabo una carrera más del Mundial de F1. Y fue en la clasificación donde sucedió un incidente entre Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso del que el asturiano ha dado buena cuenta públicamente.

Carlos Sainz, que saldrá segundo por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, frenó prácticamente a Fernando Alonso durante su vuelta, haciéndole perder hasta medio segundo durante la Q2. Algo que lastró al de Alpine hasta tal punto de que saldrá en la undécima posición de la parilla.

Sobre ello ha hablado el de Oviedo ante el micrófono de DAZN: "Es una pena. Esa última vuelta no pudimos hacerla porque un Ferrari estuvo en el medio en todo el segundo sector, así que perdimos cuatro décimas. Venía mejorando seis décimas mi vuelta anterior y salí de la curva 16 con una décima mejor. Cuatro décimas o medio segundo perdido por tráfico es casi inaceptable".

️ @alo_oficial, después de su incidente con @Carlossainz55



"Una pena. No pudimos hacer la vuelta, un Ferrari estuvo en el medio todo el segundo sector [...] Cuatro décimas perdidas por tráfico es casi inaceptable"#MiamiDAZNF1 pic.twitter.com/Kj30erB0u7 — DAZN España (@DAZN_ES) May 7, 2022

Repitió su mensaje después: "El coche era rápido, era bueno, pero fue un problema de tráfico. Encontré al Ferrari en la curva 11 y me dejó pasar en la 15. Perdí medio segundo. Regalar medio segundo tuvo un coste muy grande ante esta igualdad". El malestar no lo ocultó el asturiano después de quedarse fuera en la Q2 por este motivo.

"Podíamos haber sido sextos o séptimos y no lo somos. Pero será un buen test para nosotros. Veremos en la carrera, porque normalmente vamos mejor los sábados y no tan bien los domingos, y hemos estado trabajando en los últimos días con el 'set-up' para intentar cambiar eso", agregó Alonso.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Miami de F1 2022 AFP7 / Europa Press

De lo que avisó también el dos veces campeón del mundo es de cómo se espera la carrera: "Es difícil adelantar. Creo que veremos Safety Car y habrá oportunidades. Salimos por la parte limpia. Veremos cuántas posiciones de penalización le ponen al Ferrari, pero creo que saldremos undécimos y a partir de ahí a ver qué se puede hacer".

El asfalto

Por último, se refirió al estado del asfalto del nuevo Gran Premio de la F1: "Estamos en el coche y sabemos lo que se siente cuando tocas el muro. Carlos fue bastante claro, no está bien que ahí haya un muro y no otro tipo de protección. Es muy difícil ir por fuera de la línea, es como si fuera grava. Será difícil. Ya dijimos que no es un asfalto como el de la Fórmula 1, intentaremos poner un buen espectáculo, pero hay para el año que viene ojalá tengamos un asfalto como todos los circuitos del Mundial. El asfalto se está rompiendo por fuera de las curvas y solo hay una trazada".

[Más información - Así es el verdadero Fernando Alonso: "Lo que más me sorprendió de él es lo abierto que es"]

Sigue los temas que te interesan