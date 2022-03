Ferrari asume el reto para 2022: "Hay tres equipos muy juntos y ellos dicen que somos los favoritos"

Ferrari está en el camino correcto. Los italianos han trabajado duro durante el último año y medio para configurar un coche que sea realmente competitivo en 2022. Eso, y la nueva unidad de potencia, han convertido al F1-75 en la mayor sorpresa de la pretemporada. Parecen fiables, rápidos y con un gran ritmo de carrera también en tandas largas.

Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc han conseguido todo aquello que se han propuesto. Han brillado tanto con los neumáticos medios como con los blandos y han podido mantener duelos muy interesantes con Red Bull en la punta de tabla de tiempos durante muchos minutos de la sesión. De momento, no han entrado en la guerra de los pontones entre los austriacos y Mercedes y se han situado junto a los dos habituales en la lucha.

Mientras ellos quieren mantener la prudencia, sabiendo todo lo que pueden estar guardado sus rivales, desde Mercedes les ven como los claros favoritos para la victoria en la primera carrera en Bahréin. Y en el caso de Red Bull, les meten ya en la pelea por el título para el 2022. Parece complicado que nadie más vaya a entrar ahí. Pero Mattia Binotto, líder de los de Maranello, mantiene la calma como transmite en Sky Sports Italia.

Carlos Sainz dentro del garaje de Ferrari en Bahréin Europa Press

"Hay tres equipos muy juntos. Es difícil decir dónde estamos en términos de rendimiento, pero no hay ninguna razón por la que los contendientes del año pasado no deban ser los favoritos de nuevo. Estamos avisados sobre la valía de nuestros oponentes. Ellos son fuertes y lo demostraron. Ellos dicen que somos los favoritos, pero no es así. El campeón del año pasado fue Red Bull. Trajeron un desarrollo y evidenciaron que son fuertes. Habrá tres equipos muy juntos, pero ellos son los favoritos. Nosotros somos los outsiders".

Por su parte, Carlos Sainz también secunda las palabras de su líder. Sabe que han hecho las cosas muy bien, pero quiere mantener la cautela y esperar a ver qué sucede en la primera clasificación del curso. No se fía ni siquiera de los libres, cuando todos deberán empezar a descubrir sus cartas ya de verdad.

Carlos Sainz se ilusiona

"Llegamos a la primera carrera tan preparados como podemos. Hasta el momento, me siento más cómodo cuando hay más gasolina en el coche que cuando hay poca, pero he estado más tiempo probando tandas largas. Lo veo como algo normal. Los neumáticos también son diferentes y necesitamos entenderlos mejor porque la degradación sigue siendo muy alta".

"Hemos ido muy bien en términos de fiabilidad. Creo que hemos hecho un gran trabajo al rodar durante los seis días de pretemporada sin generar ni una sola bandera roja ni tener ningún problema. Esa era la prioridad número uno y nos ha permitido completar con éxito todo el programa que teníamos para estos test".

Carlos Sainz durante los test de pretemporada 2022 en Barcelona Europa Press

Carlos presume de no solo haber evolucionado el coche en sus prestaciones, si no de haber atajado muy bien el problema de los balanceos internos con la configuración del nuevo fondo plano. Es el problema que se han encontrado todos tras poner en marcha la nueva reglamentación aerodinámica, algo que podría traer graves consecuencias en algunos circuitos.

"Hemos seguido haciendo experimentos para acabar con el porpoising y creo que esta semana hemos dado unos buenos pasos hacia delante. Eso sí, es un problema con el que no hemos terminado, por lo que seguimos trabajando en ello. Lo positivo es que tras estos test sabemos que vamos en la dirección correcta".

[Más información: Max Verstappen confirma la supremacía de Red Bull y Fernando Alonso sorprende con el Alpine]

Sigue los temas que te interesan