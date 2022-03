La Fórmula 1 asienta su nueva era: pelea entre Red Bull, Ferrari y Mercedes y el salto de Alpine

La Fórmula 1 comienza en este 2022 una etapa de cambio y transformación. Aunque no es del todo cierto, el resumen más rápido y fácil de hacer es que todos empiezan desde cero en lo que será una carrera de unos años por organizar la nueva composición de la parrilla. Es verdad que muchas cosas varían y se restablecen, pero hay equipos que tienen parte del terreno andado y que tienen más posibilidades de seguir al frente.

No obstante, la coctelera del 'Gran Circo' ha sido agitada con fuerza y eso ha provocado que pueda haber cambios importantes. En los test de Barcelona, primera toma de contacto de la pretemporada, se han podido ver las primeras impresiones de todos los monoplazas. Y los expertos y protagonistas han sacado sus conclusiones.

De momento, para el asesor de Red Bull Helmut Marko, su equipo sigue estando a la cabeza con el nuevo RB18. Sin embargo, reconoce que ahora la batalla es cosa de tres y que Ferrari parece que va a entrar en la pelea. Sin embargo, es complicado descifrar el nivel de cada uno teniendo en cuenta que muchos no han exprimido todo su potencial, bien por la elección de los neumáticos o por la no utilización del DRS.

"Estoy bastante seguro de que en Barcelona hemos trabajado con más gasolina que la mayoría de equipos. Por ese motivo, creo que no somos inferiores en velocidad a Mercedes y que estamos ligeramente por delante de Ferrari". Así lo ha expresado en declaraciones a GMM.

Helmut Marko en el circuito de Cataluña en los test de pretemporada 2022 Europa Press

"Estamos satisfechos con el rodaje que hemos realizado durante los tres días de test y también con el rendimiento mostrado. Los pilotos se han subido al coche y se han sentido cómodos, por lo que la primera impresión ha sido muy buena. Seguimos teniendo puntos débiles, pero parecen ser bastante flexibles para solucionarse con pequeños esfuerzos técnicos".

Por su parte, el piloto de Mercedes George Russell ha explicado que ahora mismo llevan un programa diferente al de muchos equipos y que la tabla de tiempos no les preocupa de cara a la nueva temporada. La confianza en su proyecto es total.

"No presto ningún tipo de atención a los tiempos en estos momentos, no tengo tiempo para eso. Lo único que os puedo asegurar es que estamos trabajando con un programa complejo y que no nos importa en absoluto la clasificación. Tampoco deberían mirarla en exceso los aficionados".

El salto de Alpine

Aunque el análisis que mayor expectación ha generado en España es el realizado por Fernando Alonso, quien ha terminado los test de Barcelona contento con el rendimiento del A522. A pesar del problema del último día, asegura que ha visto un crecimiento en el motor que les puede llevar a la pelea por las primeras posiciones.

Fernando Alonso, rodando con su Alpine A522 en el Circuito de Montmeló durante la primera jornada de test de Fórmula 1. REUTERS

"Creemos que hemos dado un paso hacia delante con el motor, en potencia, pero también en todo. Creo que el motor se ha actualizado en diferentes áreas, así que vamos a ver si podemos ser un poco competitivos en ese lado. Y debemos mantener la fiabilidad que tuvimos el año pasado, era uno de los puntos más sólidos del coche, el hecho de terminar todas las carreras y no tener problemas en absoluto. Así que sí, necesitas combinar esas dos cosas: el rendimiento y terminar las carreras".

Fernando, que ha hablado en el portal oficial de la Fórmula 1, aplaza aun así el duelo real hasta Bahréin, cuando se fijará de verdad el orden de la parrilla: "Hasta que vayamos a Bahréin, no sabremos lo que habrán hecho los demás en la parte de motor y cuánto ha progresado todo el mundo este invierno. Hay un combustible nuevo, así que todos perdimos rendimiento con el combustible nuevo y vamos a intentar recuperar eso, así que veremos en Bahréin".

