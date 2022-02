Así es el Aston Martin AMR22 de Sebastian Vettel y Lance Stroll para el Mundial de Fórmula 1 2022

Después de Haas F1 Team y Red Bull Racing, Aston Martin realizó este jueves la presentación de su coche para la nueva temporada de la Fórmula 1, pero a diferencia de sus antecesores el equipo de Silverstone sí reveló su verdadera máquina. El AMR22, presentado en la sede central de Aston Martin en Gaydon, Inglaterra, que conducirán Sebastian Vettel y Lance Stroll este 2022 muestra una decoración renovada respecto a su antecesor.

En cuanto a los colores, lo que más resalta es la línea sustituyendo el rosa del antiguo patrocinador principal BWT por el verde lima. El monoplaza muestra también el nuevo e importante patrocinador que sumó el equipo para este año, Aramco, cuyos logotipos ocupan un lugar destacado en el nuevo AMR22. Además, luce un nuevo y agresivo diseño en línea con la normativa actualizada para esta temporada. Son bastante evidentes los cambios con la maqueta de la F1 y este Aston Martin.

Apuesta importante de Aston Martin por ser importantes en esta nueva etapa. La escudería viene de finalizar en la séptima posición en el campeonato de constructores de la pasada temporada, mientras que ninguno de sus pilotos logró terminar entre los diez primeros en el certamen de constructores. Tanto es así que se ponen manos a la obra ya durante una jornada de filmación de anuncios en la que tendrán un máximo de 100 kilómetros para recorrer utilizando neumáticos Pirelli de demostración.

Aston Martin seguirá utilizando los motores de Mercedes, siendo una de las cuatro escuderías bajo el paraguas de los alemanes junto a McLaren, Williams y el propio equipo de Lewis Hamilton y George Russell. Además, el rumano Otmar Szafnauer dejará de ser el jefe de equipo de Aston Martin tras más de una década, primero como Force India y luego como Racing Point. Su sustituto va a ser Mike Krake, antiguo responsable del departamento de competición de BMW.

Apuesta atrevida

El equipo inglés ha presentado un bólido diferente a la maqueta de la F1 para los nuevos coches. En el ala trasera, la principal es mucho mayor que la superior que es la que mueve el DRS con dos soportes. El ala delantera presenta un formato de morro afilado. El plano inferior está fijado al otro plano. Tiene 2 flaps ajustables, fijados a la estructura principal. También destaca la suspensión delantera tipo pushrod. Llaman la atención los tapacubos y los deflectores en el neumático.

El diseño del monoplaza corresponde a Andrew Green, un hombre que suena para incorporarse a Alpine. Esas branquias pronunciadas en los laterales, ese alerón delantero tan original, las curvas de los pontones, la toma de aire lateral cuadrada y el diseño aplanado del alerón trasero son las primeras imágenes reales de lo que se verá a partir de ahora en la Fórmula 1 y que no se habían visto hasta ahora. Aston Martin presenta un all in a la temporada 2022.

