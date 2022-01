El regreso de Ana Carrasco a Moto3: el sueño del primer campeonato del mundo en MotoGP

Ana Carrasco dice adiós a su moto de los últimos cinco años para dar el salto a Moto3. La campeona del mundo de WSSP300 en 2018 regresa a la categoría más pequeña del Mundial de MotoGP a sus 24 años para tratar de asentarse en la mejor competición de motociclismo del mundo. En breve se hará oficial que competirá con el equipo BOE SKX y KTM en sustitución de David Salvador, que no ha llegado ni a debutar. La piloto de Cehegín será de las más veteranas de la categoría.

"Esta oportunidad de correr en Moto3 es un paso lógico en mi mente aunque el paso emocional sea duro. (...) Las carreras son duras, no sólo en pista, donde la gente te ve, sino también en momentos como éste, cuando hay que tomar decisiones difíciles. Mi ambición es siempre crecer como piloto, ponerme nuevos objetivos que otros ven como imposibles y conseguirlos", explicó en un comunicado oficial que emitió en su cuenta en las redes sociales.

Kawasaki ha confirmado este lunes el adiós de la piloto murciana a la marca con la que ha competido en las últimas cinco temporadas en el Mundial de Supersport 300. Carrasco regresa al Mundial de Moto3 siete años después. La murciana compitió allí de 2013 a 2015, antes de pasar al FIM CEV en 2016 en la categoría de Moto2. La española contaba con varias ofertas sobre la mesa, pero, después de barajarlas todas, su futuro se esclarece entre mucho rumor. Su regreso ya se había adelantado por medios italianos.

La primera campeona del mundo en motociclismo hizo saltar las alarmas cuando no apareció en la lista provisional de inscritos para el Mundial de SSP300 de este 2022. Todo apuntaba a la siguiente categoría, Supersport 600, ya que completó unos test en Jerez con una moto de esta categoría. Finalmente, la española confirma esta noticia tras publicar este mensaje despidiéndose de la marca después de cinco años que ha definido como "los mejores" de su carrera deportiva.

El adiós

"Cuando mis padres me compraron mi primera minimoto y luego empecé a competir, por supuesto mi sueño era como el de cualquier piloto: algún día quiero ser campeón del mundo. Esto lo conseguí en 2018 y aún hoy esa sensación es mágica; pero cualquiera que entienda de carreras sabrá que todo piloto necesita luchar, ser ambicioso y ponerse a prueba una y otra vez", explicaba en el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

"Me gustaría dar las gracias a todo el mundo en Kawasaki, que realmente me hizo sentir parte de una familia, por supuesto a mis compañeros en el box y a todos los miembros del equipo a lo largo de estos años, que me dieron la mejor moto para competir, además de Provec, que creó un ambiente profesional que era simplemente increíble. Os doy las gracias a todos y espero que entendáis que todos habéis contribuido a convertirme en el piloto y la persona que soy. Espero poder devolveros vuestra amabilidad con un segundo Campeonato del Mundo", finaliza la murciana.

[Más información: Carla, la única directora de un equipo de superbikes: "En motos hay más mujeres de las que se ven en la televisión"]

Sigue los temas que te interesan