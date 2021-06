Ana Carrasco, el ejemplo que quiere seguir Marc Márquez: "Quiero un regreso como el suyo"

Ana Carrasco tuvo que parar el pasado 10 de septiembre. La piloto sufrió una grave caída el año pasado y se fracturó dos vértebras. Una dura lesión que le apartó durante meses de las pistas y los entrenamientos pero que, tras mucho trabajo y paciencia, quedó en el olvido hace menos de una semana al lograr una victoria encima de su moto. La murciana, subida a su Kawasaki, ganó la carrera de SSP300 en Misano.

Todo un ejemplo que ahora quiere replicar Marc Márquez, cuyos problemas con las lesiones también le han lastrado en este inicio de Mundial. El catalán va recuperando la forma paulatinamente y, según ha confesado él mismo, espera poder seguir los pasos de su compañera Ana Carrasco. Aunque las situaciones no son las mismas, como él mismo ha detallado, aspira a imitarla.

"Me gustaría tener un regreso como el de Ana", ha confesado Márquez en su última comparecencia. Pese a que "es cierto que la situación es diferente" porque él no está aún al máximo de sus posibilidades, le "gustaría conseguir algún resultado como el de Ana antes de acabar el año", ha subrayado el piloto de Cervera. Para ello, su próxima aparición en Misano será clave. Márquez medirá su nivel físico y se marcará el siguiente reto en esta misma temporada, pues ganar todavía está lejos de su hoja de ruta.

🗣️ @marcmarquez93: "Creo honestamente que, aunque me tire presión, será el primer fin de semana en el que pilotaré sin limitación física"#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qhIyWA3C5m — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2021

"No me siento listo para ganar", ha confirmado en Dazn. Si bien "llega en un momento importante este circuito" porque en Montmeló hicieron "un test el lunes sin cámaras, sin presión, sin estar pendiente de neumáticos o clasificarse, simplemente rodar", todavía le queda trabajo por delante. "Estamos abajo del todo, y para buscar una base es un buen circuito".

Misano, pese a todo, puede marcar un antes y un después. "Creo honestamente, aunque me tire presión, que será el primer fin de semana que pilotaré sin limitación física. Es a izquierdas y a izquierdas me siento normal, bien, sin ninguna limitación". No estará para "ganar o estar en el podio", pero sí prevé poder estar "Más cerca de los de delante".

Su objetivo a corto plazo no es otro que "acabar la carrera". "Llevo tres ceros seguidos y creo que es la primera vez en mi carrera deportiva que me pasa algo así. Estamos abajo del todo. Toca arañar, seguir subiendo, este es un circuito bueno para dar un primer paso, pero no estoy listo para subirme a una barra y subirlo de golpe", ha espetado en Dazn.

Críticas a la moto

Márquez ha reafirmado en las últimas semanas su malestar por la moto de Honda. Y, si llegó a asegurar que habían venido representantes de la marca nipona para examinar su moto, ahora ha dejado claro que se han quedado estancados en 2019.

"No estoy ayudando a la moto, pero la moto tampoco ayuda a la situación. Yo no estoy bien, la moto tampoco, y sale lo que sale, lo que estáis viendo. Es una moto muy similar a la del 2019, estamos en 2021. Los otros van evolucionando y tienes que ser capaz de ir evolucionando", ha subrayado en Dazn. Con esa situación, y sin opciones de pelear por el título, su apuesta está clara: "Zarco es el Joan Mir del año pasado, completamente".

[Más información - Marc Márquez y lo difícil de asumir su realidad: vuelta a casa y la amenaza de parar]