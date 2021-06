Márquez: "He disfrutado, fui Marc... pero tomé demasiados riesgos"

Oliveira se impuso en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP con un Quartararo que acabó con el mono abierto y con un Marc Márquez que se fue al suelo. Precisamente, el piloto de Cervera ha hablado sobre este nuevo contratiempo en el Mundial, pero también ha reconocido que se siente mejor y que ha vuelto a disfrutar.

Problema de Honda

"Es fácil de decir, pero difícil de lograr y hay camino para mejorarlo. Hay un problema: en aceleración no podemos lograr agarre y en entrada en curva no podemos parar la moto porque no hay agarre atrás. Son dos problemas diferentes en dos áreas diferentes, pero creo que va por el mismo lado la solución. Cuando paramos en mucha inclinación nos pasa como a Pol y a mí. Si te das cuenta, bajas y no te caes. En lo otro, si pierdes en aceleración lo haces en toda la recta y te perjudica toda la carrera".

Volver a disfrutar

"Hoy disfruté, apreté. Fui Marc. Fueron mis mejores siete vueltas del año. En parrilla, me dije: 'Es momento de tomar riesgos, no importa donde estamos, de dónde vengo, no me importa lo que diga la gente'. Creía que era el día para arriesgar. Para mí, salir, calentar neumáticos, y luchar por ser 12º o 14º no soy yo. Es lo que hice. Apreté al inicio, hice algunos adelantamientos. Cuando todos estaban en sus ritmos, no estábamos en el lugar correcto. Pero sabía que había tres o cuatro vueltas críticas. Sabía que si los mantenía en ellas, habría estado toda la carrera con ellos. Pero tomé demasiados riesgos. Iba con Aleix, perdía en las aceleraciones y lo iba recuperando en frenadas. No frenaba muy fuerte. Viñales lo hacía más fuerte. Me caí. Prefiero haber hecho siete buenas vueltas que no haber solo acabado y estar sobre la moto".

Marc Márquez, en el GP de Cataluña 2021 Reuters

Test de este lunes

"Es más importante mañana que hoy. Es un día importante para entender cosas. No seremos medio segundo más rápido, es para entender el futuro".

Limitaciones físicas

"Este fin de semana no he notado tanta limitación física, hay molestias, pero en Mugello había dolor. Al menos han salido estas siete vueltas. Si no tienes nada, de manos que enseñar, ni salen. El test lo podré hacer mejor, al no haberme desgastado. Eso ayudará".

Alemania

"A priori, tengo que sufrir menos al ser todo a izquierdas. Eso me va a ayudar, pero si continuamos teniendo los mismos problemas que hemos tenido en este circuito, poca cosa podemos hacer. A ver si podemos estar un poquito más adelante".

Sanción a Quartararo

"Estábamos debatiéndolo con el equipo mientras pasaba. Unos decían que sí y otros, que no. Saldrá en la Comisión de Seguridad. Es muy injusto si le sacas una bandera, pero es una cosa peligrosa. Es como cuando llevas una cosa colgando de la moto que te enseñan la bandera y tienes que parar a arreglarlo o abandonar. En mi opinión, tendrían que haber hecho eso: enseñarle la bandera de que o pierdes tres segundos y te apartas para ponerte el mono o no puedes seguir. Fue una situación peculiar, que no había pasado nunca, y que creo que no va a volver a pasar porque se van a asegurar de que no pase. Bandera negra directo no sería justo ni era necesario, pero sí la otra bandera".

¿Qué frena a Marc Márquez?

"Todas las carreras que había afrontado hasta ahora eran a nivel de gestión. En Mugello, quizá me precipité yo, tuve mala suerte, confié en que estaba ya solo, sin Binder, y me toqué y me caí. Hoy dije: 'Salgo y hasta donde aguante. Luego ya me espabilaré y si tengo que parar al box, paro'. Por eso podía ir descolgado y hacer algo diferente. He podido hacer algo de malabares, cosa que no lo había conseguido hasta el momento. Yo no estoy ayudando a la moto a suplir sus problemas. Pero es verdad que la moto tampoco está acompañando. Todas las Honda estamos sufriendo. Tenemos que saber entender desde que me fui yo hasta ahora qué ha ido cambiando. No estamos en una situación que de una carrera a otra se va a arreglar, pero si poco a poco empezamos a conseguir resultados, a entender cosas, vamos a avanzar".

