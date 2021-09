Ana Carrasco y la igualdad de género: “Todo lo que consiga ayudará a que otras lo tengan más fácil”

En 2013, Ana Carrasco (Cehegín, 1997) se convirtió en la mujer más joven en competir en una prueba de Moto 3. Pero no solo eso la convierte en la piloto de motociclismo española más importante. En 2017, con solo veinte años, Carrasco se convirtió en la primera mujer en ganar un mundial de motociclismo y el campeonato del mundo en su modalidad, a cuyo podio se subió un año después. Tras un terrible accidente que la dejó diez meses fuera de los circuitos, el pasado junio volvió a ganar una carrera. Sin duda, Carrasco es un auténtico modelo a seguir para muchas mujeres y hombres, aunque ella evite definirse como tal.

¿Cuál es tu secreto del éxito?

[Sonríe] Te lo digo: el secreto de las carreras es encontrar el límite. El que encuentra el límite más tarde es el que va más rápido. Luego está el trabajo del día a día, para sacar el máximo rendimiento a la moto y a ti mismo. Es muy importante también el trabajo de toda la gente alrededor para sacar lo mejor de ti, ¡y para que todo funcione!

¿Guardas algún as en la manga?

Durante la prueba, el equipo nos va diciendo siempre a través de las pizarras las vueltas que quedan y el punto en el que estamos. En mi categoría es imposible esperar o guardarte algo porque es muy igualada: no hay ningún momento en el que te puedas relajar, esperar o descansar. Eso hace que sea muy difícil ganar, porque hay mucha gente en el mismo nivel.

¿Cómo se describe la sensación de velocidad?

Es difícil describir algo a lo que estás muy acostumbrada. Yo la sensación que destaco es la de ser libre: tú sola con tu moto tienes que sacar lo mejor, pero no hay nadie que te esté diciendo qué hacer. Eres tú misma y tienes que tomar las mejores decisiones y sacar lo mejor de ti.

¿Cómo empezaste a correr sobre dos ruedas?

Empecé en este deporte como un hobby. Mi padre me regaló una moto cuando tenía tres años y empecé como cualquier niña, por diversión, sin que me imaginara una carrera deportiva. He vivido ya muchos momentos muy difíciles y otros, la verdad, no se pagan con dinero. El balance es siempre positivo.

Hay pocas personas en el mundo que puedan decir que han cumplido su sueño y yo soy una de ellas. Solo con haber podido ganar el campeonato del mundo está más que pagado todo lo que he tenido que sufrir para llegar hasta ahí.

¿Admirabas a alguien de pequeña?

No. Muy definido no. Desde pequeña veía las carreras de motos GP, admiraba a los mejores.

Ana Carrasco luce los emblemas de esos patrocinadores que han seguido con ella a pesar del accidente. Quique Falcón

EL ODS 5 dice textualmente "empoderar a las mujeres y a las niñas" para que se alcance la igualdad de género. Eso tiene mucho que ver con que existan ejemplos a seguir como tú.

No me siento así, sinceramente. Sí que soy consciente de que, al final, todo lo que vamos consiguiendo a nivel de resultados dentro de mi deporte va siendo una puerta que se ha abierto y que se hace así un camino. Seguramente, de cara al futuro, las que vengan después tendrán el camino mucho más fácil. Pero mi día a día consiste en ser la mejor, en competir contra los mejores.

Lo único que tengo en mente es ser mejor cada día, intentar ganar carreras y conseguir objetivos a nivel personal. Y, luego, de alguna manera, todo lo que yo consiga ayudará a que otras lo tengan más fácil.

Tu team manager es una mujer.

El equipo ha considerado que es la más apropiada para este puesto. Ya estaba en el equipo desde 2019, antes llevaba la prensa y ahora hemos tomado la decisión de que nos dirija a todos y ella tiene esa capacidad.

¿Es innecesario seguir hablando de liderazgo femenino?

No soy de entrar en temas así. El camino se hace andando y lo que tenemos que intentar es ser lo mejores que podamos para que se llegue a un punto en que no se hable de nada de esto.

Los patrocinadores, ¿se van tan veloces como llegan?

En mi caso, no. Fíjate, estar en una cama del hospital y que te sigan apoyando es difícil. Ha sido mucha confianza de su parte y se la quiero devolver.

¿Cuál es tu rutina diaria de entrenamiento?

Hay una parte que es física, que entreno todos los días con un preparador, entre cuatro y seis horas, dependiendo del momento y la temporada. Luego hay otra con la moto, a veces con la de carreras, el equipo y el circuito grande, y otras en tierra o con otro tipo de motos para ir practicando técnicas.

¿El tipo de entrenamiento que haces repite sistemáticamente algo que se te da bien o busca mejorar algo cada vez?

Sí que buscamos normalmente mejorar alguna carencia que hemos identificado o respecto a otros pilotos. Ir en moto es siempre ir un paso más: aquí gana el que es más rápido y fuerza su límite para sentirse cómodo dentro de ese constante "me caigo, no me caigo".

¿Qué crees que es lo más importante para poder dedicarte a tu vocación?

Cuando eres joven es difícil saber qué quieres y qué no, porque has vivido poco y has visto pocas cosas. Lo normal es guiarte por tu familia o entorno hasta que encuentras lo que te gusta. No sabría decir cómo encontrarlo, nací ya haciendo deporte y no me imagino otra cosa. Tuve suerte.

¿Qué te define más: trabajo, esfuerzo, suerte u otra palabra?

Para mí, lo más importante es el equipo. Tienes que tener talento, tienes que trabajar. Si naces con talento, tienes suerte. Pero si no tienes un entorno que te ayude, especialmente cuando eres muy joven, no tienes nada. Necesitas patrocinadores, un equipo… quizá la suerte de encontrar esta gente.

A nivel personal, ¿has crecido muy rápido?

El deporte te hace vivir muchas situaciones que te hacen crecer mucho como persona, madurar muy rápido, y enfrentarte a cosas a las que la gente se tendrá que enfrentar más tarde. Soy como soy gracias al deporte, y de alguna forma en el futuro, si mirara mi vida fuera de las competiciones y las carreras, me gustaría poder transmitir todo lo que estoy aprendiendo a otra gente, a otros pilotos que quieran.

De todas esas lecciones, ¿qué te gustaría decirles?

En la competición se necesitan muchas cosas: la experiencia, saber sacar lo mejor de ti y de la gente que está contigo. Conocerte a ti mismo es difícil, pero los es más conectar con los demás.

Un mensaje inspirador.

Dar consejos es difícil siempre, cada persona es como es y necesita unas cosas. Yo creo que hay que dejarse guiar poco por lo que dice la gente. Si algo te gusta, aunque dentro de cinco años no te guste, si es lo que quieres hacer, intenta hacerlo. Y el tema de la familia… yo vengo de una familia humilde, mi padre es mecánico y mi madre enfermera, tres hermanos, familia numerosa encima, y no vengo de una de dinero que me haya ayudado. Si crees en algo y trabajas, buscas la manera y las oportunidades para poder llegar donde quieras.

¿Un sueño?

Volver a ser campeona del mundo, después de la lesión y todo lo que he vivido. Poder repetir la sensación de ganar un campeonato del mundo. Eso es lo que más ilusión me haría.

Ana Carrasco (ODS 5): “Todo lo que consiga ayudará a que otras lo tengan más fácil” Quique Falcón

Ana Carrasco sostiene el cartel con el ODS 5 sobre la igualdad de género. Más que con palabras, se define con cuatro fechas. 13/10/13 fue la primera vez que puntuó en el campeonato del mundo de Moto 3. 17/09/17 fue su primera victoria en el mundial. 30/09/18, el primer título de campeona del mundo. Y, por último, 15/06/21, cuando ha conseguido volver a ganar una carrera después de su lesión de espalda.

