La desafortunada felicitación de Vettel a Fernando Alonso que acabó en fuego amigo

Aunque ha sido podio este año, Sebastian Vettel no está muy afortunado. El alemán ha querido sorprender a Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría de 2021 de Fórmula 1, pero no le ha salido muy bien. El piloto de Aston Martin ha querido lanzar confeti durante su comparecencia, pero se ha equivocado al disparar y ha lanzado el confeti a su pantalón y al suelo de la sala. La broma no ha salido como esperaba el germano.

Esta semana, Alonso ya había manifestado que estaba deseando celebrarlo: "Bueno, sé que el equipo me está preparando algo en el hospitality y bien, pero no me siento como si tuviera 40, es el número, hasta a mí me sorprende cuando lo veo por todos lados, es un número más grande de lo que yo siento pero es lo que hay". De momento parece que funciona todo bien, porque casi ni se inmutó por el estruendo que metió el confeti.

Cuando sucede ese momento cómico de la rueda de prensa, Alonso se mofó: "Lo has activado al revés, ¡qué suerte!". Preguntado por su edad y el futuro, Fernando ha tirado de ironía. "No lo sé, la verdad es que ahora mismo sigo asustado por el sonido de esta cosa; se me sale el corazón del pecho", explicó señalando al cañón de confeti. "No me imaginaba corriendo a los 40 con 20, probablemente no porque vives el presente no piensas en el futuro a esa edad, solo te centras en la carrera", explicó el piloto español.

Vettel y Alonso han librado grandes batallas en la pista, pero también son grandes amigos fuera de ella. "Nos hemos jugado títulos, pero queda el respeto, no es solo lo que ves los domingos, es un privilegio compatir pista con tíos como Vettel, son nombres que estarán conmigo siempre", explicó el asturiano. El gesto del alemán ha dejado clara esta buena relación entre ellos, aunque seguro que todos los pilotos pasarán a felicitar al español.

