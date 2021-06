Marc Márquez, tras su caída: "La lesión fue por algo similar, tenemos suerte de estar bien"

Marc Márquez ha dado el gran susto del día en el circuito de Assen cuando sufrió una fortísima caída en la segunda sesión de entrenamientos libres en el momento en el que marcaba el cuarto mejor tiempo de la sesión. El piloto de Honda perdió el control de su moto por la parte de atrás y al intentar corregir el rumbo salió despedido hacia delante con violencia en lo que se conoce como un highside.

Al paso por curva, Marc estaba realizando una trazada bastante fina, pero al intentar cambiar de posición la moto le hizo un extraño para terminar saliendo por orejas, completamente lanzado contra el suelo, volando varios metros hasta caer con sus codos y rodillas contra el suelo.

Una vez entró en la gravilla, el cuerpo del seis veces campeón de MotoGP empezó a dar vueltas mientras intentab hacerse un único bulto, agarrándose el brazo para no sufrir más golpes en su zona más dañada. Lo cierto es que las imágenes fueron escalofriantes y muchos termieron porque pudiera salir con lesiones de importancia.

Marc Márquez sufre una fuerte caída en Assen

De hecho, al intentar ponerse en pie, Marc casí no podía moverse y tenía que ser ayudado por los operarios de seguridad que rápidamente salieron a socorrerle con una camilla, conscientes también del trágico historial del piloto español. Finalmente, fue más el susto que el golpe en sí, ya que después Marc se fue direcamente al garaje de Honda sin pasar ni tan siquiera por el centro médico.

Tras su fuerte accidente, Marc no volvió a pista para concluir la segunda sesión de libres, aunque su presencia en el box de Honda dejó bastante tranquilos a todos. Aún así, el ilerdense dejó una confesión realmente impactante en los micrófonos de DAZN para explicar cómo se había producido su espectacular accidente.

️ "Tenemos suerte de estar aquí bien".



La primera reacción de @marcmarquez93 al micrófono de @izaskunruiz después de su dura caída en el FP2 #DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/mJthXcwvAp — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2021

"He visto la caída sí... la he visto y la he analizado y la he intentado entender porque tampoco estaba haciendo nada del otro mundo. Estaba pilotando muy fino, me encontraba bien. Más o menos hemos entendido el porqué de la caída, por qué las Hondas volamos y los otros no". Marc ha empezado a señalar ciertos problemas con las monturas japonesas, haciendo énfasis en el control de tracción. Lo cierto es que esta temporada, tanto Marc como otros pilotos de Honda como Pol Espargaró, Álex Márquez o Nakagami han sufrido numerosas caídas.

"Ya he tenido varios sustos desde que he vuelto de la lesión. La lesión fue producida por una caída similar. Tenemos que entenderlo y estamos viendo cuál es el problema. Ha sido una caída que… tenemos suerte de estar aquí bien". Así de contundente ha sido el corredor español que sabe se ha librado de una buena y de volver a tener problemas en su maltrecho hombro.

"Hay que cambiarlo de cara a futuro inmediato, porque si no... Más de un piloto Honda no vamos a acabar la temporada".



Los problemas de Honda, en voz de su líder @marcmarquez93 #DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/OAhGPmK7fK — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2021

El ilerdense ha intentado explicar cuáles son los problemas que están teniendo con este sistema electrónico al que consideran culpable de muchas caídas: "Tenemos el control en la mano, si todo el mundo lo tuviera ahí… Hay un punto en las curvas donde tenemos que entender y tratar de trabajar con el control de tracción, todo es a nivel de electrónica. Hay un tipo de curvas en el que no nos sigue bien, es ahí dónde nos pasan estas cosas. Por suerte estamos bien, pero hay que cambiarlo de cara a un futuro inmediato porque si no más de un piloto de Honda no vamos a acabar la temporada".

