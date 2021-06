Marc Márquez: "Me han dicho que no soy consciente de lo grave que era mi lesión tras la caída"

Molestias, inflamación, líquido denso, rigidez... eso es lo que siente Marc Márquez en su maltrecho hombro que sigue dándole y mucho la lata. Su lesión en el húmero fue muy grave, gravísima, más de lo que incluso él mismo piensa. Así se lo han dicho los médicos y así se lo ha dicho su entorno.

Pero Marc prefiere mantener la sonrisa. No significa eso que no les escuche o no les haga caso, que no tenga en cuenta lo que le dicen y que vaya a lo loco. Pero lo que tiene claro es que cuando está en la pista tiene que dar su máximo llegue hasta donde llegue. Ahora tendrá una nueva oportunidad de volver a dar un paso hacia delante.

Será en el Gran Premio de Cataluña, en casa, donde espera olvidarse de las caídas y volver a la senda de los buenos resultados. Será muy complicado ya que tal y como él mismo ha explicado la situación sigue sin ser buena y todos le siguen pidiendo paciencia. Va a pasar mucho tiempo hasta que se pueda volver a ver al mejor Marc.

Marc Márquez durante una carrera EFE

Sobre todo, si sigue teniendo percances como los que ha tenido estas últimas semanas desde su retorno y que le han hecho que el hombro se resienta de nuevo y que empiecen a aparecer problemas con antiguas operaciones. A Marc no solo le queda trabajo en la pista, también a nivel mental y a nivel de gimnasio. No obstante, ni sus músculos ni su hueso responden todavía al 100% y por ello necesita seguir dándose tiempo.

El piloto del equipo Honda ha hablado en los micrófonos de DAZN en la previa del Gran Premio de Cataluña y ha reconocido que en la caída de Jerez donde se fracturó el húmero también sufrió importantes problemas en el hombro, los cuales son ahora los que más lata le están dando.

El análisis de Marc

"Sabíamos que en la caída del húmero se resintió el hombro, sobre todo de la operación que me hicieron a finales del 2019. Eso es lo que está más resentido. Hay una inflamación dentro de la articulación, hay un líquido denso que es lo que cuesta más de entender. Es lo que ahora me está provocando esas molestias y esa rigidez".

"Cuando voy al médico es de lo que me quejo. Me han pedido paciencia y tiempo, vengo de una lesión grave. Me dicen que no soy consciente de lo grave que era la lesión así que bueno. El resto de molestias del brazo son normales. Los músculos no trabajan de la misma manera, todo tiene un tiempo de readaptación.

@marcmarquez93: "Me han pedido paciencia y tiempo. El hueso no está al 100% y el cuerpo lo sabe. Todo va en una progresión ascendente, muy lenta, pero ascendente y eso es lo más importante" #CatalanGP #MotoGP pic.twitter.com/z16REb4mTv — DAZN España (@DAZN_ES) June 3, 2021

Eso sí, Marc ha dejado la buena noticia de que las revisiones médicas ya casi han concluido y que es cuestión de tiempo que todo vaya recuperando su ritmo normal. El avance está ahí aunque se produzca despacio: "Esta ha sido de las últimas revisiones, ahora ya continuarán con más espacio de tiempo. El huesco aún no está al cien por cien, el cuerpo lo sabe y afecta en el rendimiento del brazo, todo va en la progresión ascendente, lenta, pero ascendente".

"No estoy en un nivel que me gusta, pero estoy en un nivel aceptable para empezar a probar cosas y será importante ver si podemos probar aquí el lunes para preparar el 2022. Es un año de transición. Esperaba que me costase menos después de la lesión, pero me está costando. He hablado con expilotos que han pasado lesiones graves y tenían la misma mentalidad que yo y les costó también. A ver si poco a poco podemos encontrar el camino".

[Más información: Álex Rins se rompe el radio mientras daba una vuelta en bicicleta al circuito de Barcelona]