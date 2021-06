Luis Enrique: "Estoy acostumbrado a lidiar con las polémicas que aparezcan en el equipo"

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación antes del primer partido de preparación para la próxima Eurocopa. El seleccionador nacional tuvo que enfrentarse a la duda de la portería, cuyo nombre titular sigue sin darse a conocer por el técnico asturiano. Luis Enrique dejó la puerta abierta a cualquiera de los tres nombres y, respecto a De Gea, mostró su confianza en un jugador envuelto en críticas.

El seleccionador, además, situó a España entre las siete favoritas a poder hacerse con el premio a mejor equipo de todo el continente. Sin embargo, no rechazó la posibilidad de que pudiera haber alguna sorpresa a lo largo de todo el torneo.

Vuelta del público

"Para nada extraño, es algo que estábamos deseando todos. Año y medio que llevamos sin público. Las oportunidades que pudimos hacerlo con público fue fuera de casa y la sensación fue positiva. Esperamos dar un buen partido y que puedan disfrutar".

La Selección, sin vacunar

"No tengo opinión sobre eso. No creo que tenga una opinión lo suficientemente interesante como para que pueda interesar".

Portero titular

"No lo sé. O sí lo sé, pero no lo puedo decir".

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Yo estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir. Si me estrello, me levantaré".



➡️ "Estoy convencido de que haremos un buen papel y somos una de las 6 o 7 selecciones que optan a esta Eurocopa. El tiempo lo dirá".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/u82sUPRjhi — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 3, 2021

Robert Sánchez

"Si está en la lista de 24 tiene opciones, sino no estaría convocado. Confío en la capacidad de los 24. La posición de la portería, cualquiera de los tres me da garantías para estar tranquilo".

Variables en la portería

"No lo echo de menos. Como entrenador, estoy acostumbrado, preparado y capacitado para lidiar con las polémicas que aparezcan dentro del equipo. Es mi trabajo, lo acepto, estoy encantado con lo que tengo. No me habréis escuchado quejarme de las listas que hago".

Confianza en Robert

"Cualquiera de los 24 podría jugar de titular. No hay ningún problema. En el fútbol hay mucho topicazo que se va repitiendo. Lo respeto y acepto, pero vamos a intentar generar la máxima confianza en nuestros 24 jugadores. No estoy preocupado ni por la portería ni por ninguna posición".

Opciones

"Yo no os voy a convencer. Estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir. Tengo ilusión y estoy convencido de que podemos hacer un buen papel. Somos una de las seis o siete selecciones que a priori optan a la Eurocopa, pero puede haber una campeona que no esté entre esas siete favoritas. El tiempo lo dirá".

Defensa de tres

"Podríamos jugar cinco sistemas diferentes, pero estoy convencido de que es mejor dominar uno que tener tres y no dominar ninguno. Claro que podemos jugar con tres defensas, los sistemas van variando, pero creo que dominando un sistema e insistiendo en ese sistema acaba dando frutos. Podemos cambiar, sí, y nosotros tenemos matices en cada partido".

Lesiones

"Están muy bien, en condiciones para jugar mañana. A excepción de Adama, que será el único que no participe mañana, el resto está en perfectas condiciones".

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Portugal es la actual campeona de la Eurocopa y la Nations League. Hay que plantearlo como un estímulo".



➡️ "Es un rival con unos jugadores muy top a nivel individual. Será un partido complicado, pero haremos nuestro partido".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/h3DUJ5410e — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 3, 2021

Sensaciones

"Veo a todos enganchadísimos. Sorprender no me sorprende ninguno porque llevamos viéndoles meses. Sí es cierto que a Sarabia lo veo especialmente motivado, hemos podido compartir algunas cosas que creo que son importantes. Podría ser la nota más positiva".

Portugal

"Todos los entrenadores nos gustaría que los amistosos fueran fáciles y para reforzar la progresión. Pero es Portugal, hay que buscarlo como un estímulo. Es un rival con un nivel individual top. Es un rival de entidad. Es uno de los favoritos. Va a ser complicado".

De Gea

"Le doy, o intento darle, el cariño que considero a cada jugador. David es un fenómeno, imprescindible, que suma cuando juega y cuando no. Es un fenómeno, pensaba que os ponía cachondos David, pero veo que es la posición, el portero".

El físico de Ramos

"No te la voy a malinterpretar porque no te la voy a contestar. Lo que me interesa es la Selección. Dediqué todo el tiempo oportuno a la explicación, esa es y no sé si os convenció. No hay otra. Estoy centrado en el Europeo e invito a mis jugadores a lo mismo. El resto me interesa muy poco".

