Laporta ratifica a Koeman: cumplirá el año que le queda, pero le pone presión con Jordi Cruyff

Después de que Ronald Koeman haya aceptado determinadas líneas rojas que le ha impuesto Joan Laporta, seguirá siendo entrenador del FC Barcelona. El neerlandés, al que le quedaba un año de contrato, cumplirá con su vinculación a pesar de que el presidente había demostrado dudas. El hecho de que no hayan encontrado un sustituto de garantías y la situación económica por la que pasa la entidad han sido razones de peso para que se haya tomado esta decisión.

"Después de este periodo de reflexión con el entrenador, en el que analizamos el tramo final de la temporada pasada y de cómo afrontábamos el futuro, hemos decidido dar continuidad al contrato en vigor. Han sido unas conversaciones muy francas y muy directas. Quiero destacar la actitud impecable de Koeman. Creemos que su continuidad es lo mejor para el Barça", anunciaba el presidente del club azulgrana en una comparecencia en la que ha presentado a la nueva portavoz, Elena Fort.

Eso sí, de momento no han hablado sobre la posibilidad de extender su contrato para añadir variables y que, en función de lo que se consiga, cobre más o menos: "Koeman ya hizo un esfuerzo económico... Ahora no lo hemos planteado aunque él sabe las circunstancias del club, es un hombre comprensivo. Si hay que tocar su contrato por darle más continuidad es algo que se hablará, pero no se ha hablado ahora". Tras hacerlo con Agüero, el neerlandés de momento no será sometido a esta opción.

@JoanLaportaFCB: "Después de este periodo de reflexión, hemos acordado que daremos continuidad al contrato en vigor de @RonaldKoeman" pic.twitter.com/3L4HAIdLXT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2021

El presidente culé ha declarado que "necesitaba estas reuniones para conocer más a Ronald". Se siente satisfecho de haber tenido este tiempo de reflexión para decidir si el neerlandés seguiría: "Creo que ha ido muy bien, él me ha entendido y creo que no calibré la dimensión que podían tomar mis declaraciones". De hecho, Laporta cree que su figura "sale reforzada": "Cada uno puede verlo como considere, pero yo veo el vaso lleno".

En cualquier caso, Laporta ha desmentido que la continuidad de Koeman se deba a que no pueden pagar su finiquito. "No es verdad que la continuidad de Koeman sea por un tema de no poder pagarle un despido. Si se hubiera decidido otra cosa no habría existido ninguna reflexión. El Barça tiene mecanismos para resolver un contrato si lo considera necesario", explicó el presidente azulgrana. Él mismo se encargó de contactar con Flick y Xavi Hernández, pero ambos le dijeron que no.

Jordi Cruyff

Este jueves, el Barça hacía oficial la llegada al área deportiva de Jordi Cruyff y Laporta se ha encargado de explicar sus funciones: "Estará vinculado a la estructura deportiva, con Mateu Alemany. Ha tenido experiencias en China, Ucrania, Israel... Es un hombre de mundo y nos puede aportar mucho, Además, vuelve a casa. Con él vestimos un modelo claro. El encuentro ha sido muy emotivo".

Eso sí, también ha desvelado que confiaría en el neerlandés en caso de emergencia para el banquillo: "He dicho que Jordi Cruyff puede ser comodín porqué ha tenido muchos perfiles a lo largo de su carrera. En caso de urgencia, puede ser una solución inmediata para algunas situaciones". Laporta ha ratificado a Koeman, pero, a la vez, le ha puesto la espada de Damocles.

[Más información: Bartomeu utilizó 21 millones del préstamo de Goldman Sachs fuera del Espai Barça en la 2019/2020]