Fernando Alonso, a por todas en Imola: "Voy a dormir en el 'motorhome' a pesar del frío"

Fernando Alonso está muy esperanzado en poder dar un golpe en la mesa este fin de semana en el circuito de Imola en lo que será el segundo Gran Premio de la temporada. En Bahrein pudo disfrutar de su regreso a la Fórmula 1 y a las carreras, pero las sensaciones del equipo y las suyas personales no fueron todo lo buenas que hubieran deseado.

Ahora, con la llegada del mundial a Europa más temprana que se recuerda, Alonso y Alpine quieren sobreponerse a los problemas sufridos en el circuito de Sakhir y poder ofrecer un gran espectáculo y tener un resultado muy positivo. Las condiciones climatológicas y del circuito se adaptan mejor al A521 y el conjunto francés ha preparado una serie de mejores que deberían darles un impulso en la esa lucha por la clase media.

Fernando ha podido transmitir sus propias sensaciones mediante un evento realizado por Alpine a través de sus redes sociales. El asturiano, en una charla con Pastor Maldonado, ha contado a sus fans cuáles son sus expectativas para la carrera y también ha repasado algunos puntos de su vida como su recuerdo de Imola y el avance de su autobiografía.

Fernando Alonso, con Alpine F1 Alpine F1

"Me siento bien, honestamente. Es este inicio de temporada tenemos un gran peso sobre los hombros, y a pesar de llevar tantas carreras en F1, el hecho de volver es como si fuera la primera vez para mí en muchos aspectos. No me siento aún cómodo para empujar del todo en el coche. Aquí llego con una mente muy positiva y quiero disfrutar más de lo que lo hice en Bahrein , creo que será más divertido".

Recuerdos de Imola

Imola es un lugar que trae gratos recuerdos para el asturiano: "La victoria de 2005, por supuesto, pero tengo otros buenos recuerdos. Hicimos una semana de 5 días de test aquí en febrero de aquel año, unos test sin limitaciones y fue muy divertido, junto a Fisichella y todo el equipo. Fue una pretemporada muy interesante. Aquel febrero fue muy bueno".

En aquel 2005, Alonso dejó junto a Schumacher una de las mejores batallas que se recuerdan. Sin embargo, la tensión del momento hizo que el español no pudiera disfrutarla como el resto: "Dos cosas. No recuerdo de forma nítida todo lo que sucedió. En aquel tiempo el planteamiento era el de lograr los 10 puntos y estaba tan enfocado en el campeonato que quizá no guarde todas las emociones".

"La repercusión luego fue mayor a la que yo tenía y recuerdo ahora. Tuvimos unos problemas de motor el sábado y discutimos sobre si cambiarlo con penalización o salir en la posición de parrilla que tenía. La gente de Renault bajó la potencia y el motor no iba a tope, pero funcionó. Fue una victoria épica".

Fernando Alonso y Michael Schumacher se saludan tras dar una exhibición en Imola F1

La nueva carrera

Ahora, Fernando está entregado en darle a Alpine su mejor versión y por ello quiere estar lo más posible del equipo: "Estoy feliz. de estar aquí. Voy a dormir en el 'motorhome' este fin de semana y hace mucho frío, tanto que he tenido que pedir una manta extra para pasar la noche".

De momento, quiere reconocer el circuito a pie para descubrir los nuevos cambios y reforzar sus experiencias: "Es importante, porque siempre hay novedades, incluso aquí el trazado es diferente a cuando estuve, ya que no tiene la chicane de entrada a meta. Hay nuevo asfalto en algunas zonas y siempre descubres algo nuevo. Creo que me lo voy a saltar hoy, porque hace mucho frío, con saber cómo están los pianos ya me va a servir esta vez".

Sus confesiones

Imola es especial para Alonso, pero también echa de menos algunos trazados significativos: "Malasia es uno, porque en Sepang el riesgo de la lluvia y lo impredecible siempre está presente. Magny Corurs me gustaba mucho por su tipo de curvas rápidas. Los echo de menos en el calendario actual".

Fernando Alonso, con el mono de Alpine Alpine F1 Team

El ovetense ha reconocido que tiene aparcado ahora mismo uno de sus proyectos personales, el de su propia autobiografía: "No he trabajado en el libro en dos años y lo hemos pospuesto por algún tiempo. Ahora vuelvo a la F1 y lo retomaré cuando diga adiós definitivamente. Prefiero acabar y contar la experiencia de las carreras entera".

Y por último, ha realizado una confesión gastronómica: "Cuando vivía solo en Oxford , al principio, echaba de menos algunas cosas como el jamón, la tortilla o la paella. En Italia cerca de aquí muchos buenos restaurantes, pero con las restricciones sólo hay comida para llevar. Comeré con el equipo o quizá podría pedir alguna pizza".

