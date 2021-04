"Fernando Alonso quiere ser el centro de atención"

Los amantes de la Fórmula 1 seguro que se acuerda de Jarno Trulli, quien fuera compañero de Fernando Alonso en Renault. El italiano ha hablado ahora sobre el retorno de Alonso en el podcast oficial de la F1 'Beyond The Grid'. Y también ha reconocido que él no podría hacer lo mismo que el asturiano.

"Fernando sigue queriendo pilotar, no tiene otra cosa en la cabeza. No me puedo imaginar que le vaya mal en lo que haga, porque sigue al cien por cien. El mayor interrogante no es lo bien que lo hará Fernando, sino cómo de bueno será el coche para que Fernando pueda luchar delante", ha apuntado Trulli.

El italiano ha destacado, además, que no tiene "dudas" sobre el rendimiento de su excompañero y ha revelado el porqué: "No tengo dudas con Fernando porque le veo extremadamente motivado. Cruzo los dedos para que tenga un buen coche y pueda disfrutar en las carreras de 2021".

Flavio Briatore junto a Fernando Alonso y Jarno Trulli Reuters

Trulli también ha relatado cómo fue ser compañero de Alonso: "Fernando es uno de esos pilotos que recurre a juegos psicológicos y la política dentro del equipo. Pero es parte de un piloto top que quiera estar en lo más alto y ser el número uno. Por eso no le culpo. Yo no soy como él, siempre preferí demostrar mis resultados antes que la política. Posiblemente ese fue uno de mis errores".

"Fernando quiere ser el centro de atención, pero eso lo debes esperar de un piloto top siempre", ha defendido el italiano, quien también quiso hablar de sí mismo y destacar su gran cualidad en competición: "Hay pocos pilotos más rápidos que yo a una vuelta, pero las carreras se ganan luchando contra otros pilotos".

'Mala fama'

Jarno Trulli ha tenido buenas palabras para un Fernando Alonso que muchas veces ha sido tachado de prepotente o borde. Él mismo aseguraba recientemente que se reía de su "mala fama". "Me río de eso", afirmaba cuando le preguntaban por esos rumores que dicen que es un difícil compañero de equipo. Y, precisamente, se acordaba de Trulli.

"Es la tercera vez que piloto en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en diferentes equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo porque si no, no me vuelves a llamar. Con Fisichella sigo hablando. De Trulli, que vive en Lugano, recibí una llamada cuando tuve el accidente ofreciéndome cualquier tipo de ayuda. Lo mismo con Stoffel, Jenson, con Esteban", decía Alonso.

