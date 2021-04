Así será el Lewis Hamilton del futuro: la música, la fundación para la diversidad y el veganismo

La Fórmula 1 vivirá su gran cambio en 2022 donde los equipos igualarán sus fuerzas por las modificaciones en la reglamentación. Aunque hay una temporada emocionante, por lo que se vio en la primera carrera, por delante, algunas circunstancias invitan a que se hable más del futuro que del presente. Entre los coches del futuro y las decisiones en algunos asientos, se mueve la gran referencia de este deporte actualmente.

La gran duda que tiene este universo es si esta transformación del 'Gran Circo' será con Lewis Hamilton en la parrilla o no. El actual campeón del mundo no tiene asegurada su permanencia en la competición la próxima temporada. A sus 36 años la sensación de que lo ha hecho casi todo es completa tras empatar a campeonatos con Michael Schumacher. Un nuevo triunfo en la general de pilotos que le confirmase como el hombre con más títulos de la historia podría ser definitivo.

El británico firmó por un solo año su renovación con Mercedes y, en gran parte, dependerá de los resultados que obtenga en este 2021. Él mismo explicó que no sentía que fuera este su último año, pero tampoco confirmó que vaya a ser uno más del campeonato en 2022. "Creo que esta podría ser la temporada más emocionante de los últimos años. Tenemos nuevos equipos, tenemos nuevos formatos y esto debería de hacer que todos estemos más cerca. Es por lo que no siento que esté cerca el final. Pero en los próximos ocho meses averiguaré si estoy listo para dar un paso a un lado o no", comentó antes del primer Gran Premio del año.

Lewis Hamilton con los fuegos artificiales en su nombre en Bahrein REUTERS

La victoria en Bahréin, muy disputada, y polémica, contra Max Verstappen, ha vuelto a poner en valor su posición en la competición. Está en la mejor forma de siempre, aunque se ha reducido la distancia con otros equipos. Quizá ese grado de competición que le aporte la temporada consigue que el británico esté motivado. Es la gran estrella de la competición, aunque ha tenido que repartir un poco de ese pastel esta temporada con el regreso de Fernando Alonso y el progreso del piloto neerlandés.

Aún así, el británico sigue abriéndose vías para lo que hará el día que aparque su casco. Con la gran cantidad de millones que ha ganado gracias a su longeva carrera en el Mundial, Hamilton tiene prácticamente desde el primer momento de su carrera varias inversiones activas. Aún así, ha sido ahora con su madurez cuando está valorando nuevas posibilidades.

La música

El británico ha puesto en valor en sus últimas declaraciones su relación con el mundo musical. "Compongo música desde hace mucho tiempo. La gente quizás se sorprenda, pero yo lucho contra la ansiedad. No ha sido nunca mi objetivo publicar mis canciones o ser un 'pop-star'. Desde que tengo 12 o 13 años me ha gustado componer canciones y me quedaba sólo en mi cuarto haciendo sonar esa música e intentando ponerle letra", se sinceró en una entrevista en Sky Sports F1.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lewis Hamilton (@lewishamilton)

La posibilidad de que pronto se vea el primer álbum con el sello de Hamilton está más próxima que nunca, sobre todo después de que hace un mes pusiera un anuncio en el que buscaba músicos para producirlo. En esta entrevista ha desvelado que la presión de sus amigos cuando toca junto a ellos ha sido esencial para tomar esta decisión. La canción, que también tuvo mucha importancia durante su relación con Nicole Scherzinger, la ex Pussycat Doll, puede ser parte de su futuro.

No será la primera vez que el mundo de la música escuche al siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 ya que participó en una canción de Christina Aguilera. En 2020 desveló la máscara de XNDA, el misterioso rapero que aparecía en la canción 'Pipe' estrenada en 2018 de la popular cantante. "Chicos, he pasado los últimos diez años o más escribiendo y grabando, trabajando con algunas de las personas más bellas y con más talento, por lo que estoy muy agradecido", decía en ese instante.

Sus otros negocios

La música no será su único compromiso con la sociedad. Más allá de su faceta emprendedora y de sus contratos de patrocinio como los que goza con Bose, L’Oréal, los relojes IWC y las motos MV Augusta, Hamilton piensa en ampliar la huella que dejará su paso por la Fórmula 1. "Hay vida más allá", explica en su última entrevista. Con una fortuna superior a la de David Beckham y siendo el deportista británico más rico, tiene capacidad suficiente para emprender algunas batallas sociales desde su posición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Uno de los pilares de su renovación para seguir un año más en la Fórmula 1 fue el impulso de su fundación para la diversidad y la inclusión que siga combatiendo el racismo y el resto de problemas sociales que censuren a alguna forma de pensar o de comportarse. Tras este acuerdo, descubrió que este organismo se encargará de hacer el deporte de motor más respetuoso y más diverso.

Además, hace un año Hamilton dio un paso más en su compromiso con el medioambiente lanzando su propia línea de productos veganos. El británico invirtió en el sector de la restauración, con la cadena de hamburguesas Neat Burger. Él mismo se encargó de explicar lo que había supuesto para su salud el cambio de dieta que llevó a cabo hace ya un tiempo y ahora quiere hacer de este mundo un lugar más comprometido contra los problemas de obesidad.

