Vergüenza en el Dakar por sexismo y racismo: "Por tercera vez, me estoy empalmando..."

Vergüenza en el Dakar. "La FIA, ASO y FIA ETRC condenan enérgicamente los comentarios desagradables y degradantes que dos pilotos del Rally Dakar 2021 dirigieron a las gemelas Koloc". Con esas palabrar arranca el comunicado que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha emitido para denunciar las palabras sexistas y racistas de Aleš Loprais y Petr Pokora sobre las hermanas Aliyyah y Yasmeen Koloc.

En un diálogo entre Loprais y Pokora se 'cazó' al primero decir: "Por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha". Y Pokora le contestó: "Bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no". Se referían de forma vejatoria a las gemelas Koloc antes de que iniciase la sexta especial en Arabia Saudí.

La FIA ha reaccionado y en la nota de prensa confirma que se une a la campaña de redes sociales bajo el hashtag #onetruckfamily (#unafamiliadecamiones) para defender a las hermanas, hijas del fundador y bicampeón de Europa de carrera de camiones en la categoría Race Truck, Martin Koloc.

Desde la página de Facebook del piloto, Loprais y Pokora han perdido perdón a la familia de las gemelas: "Los comentarios en el vídeo no tenían la intención de provocar u ofender a nadie. Pedimos disculpas a todos los interesados y es posible que se hayan sentido ofendidos por los términos en cuestión. Somos un equipo de chicos normales que no damos mucha importancia a los medios de comunicación y publicamos un lamentable vídeo sin censura", se puede leer.

No aceptan las disculpas

Las hermanas Koloc no han aceptado las disculpas: "El Dakar, el lugar en el que menos queríamos que sucediera esto, nos ha recordado el hecho de que todavía vivimos en un mundo donde las mujeres jóvenes son vistas sólo como objetos sexuales y no como seres humanos en toda regla. Vinimos al Rally Dakar para ver lo que nos espera. Queremos correr, queremos competir de forma justa y queremos mejorar y aprender. Además de la experiencia, también tenemos la sensación de que algunos competidores pueden vernos como meros 'trozos de carne'. El hecho de que seamos menores no nos salvó del comentario de Loprais".

Y sentencian: "Tal comportamiento no tiene cabida no sólo en eventos profesionales como el Rally Dakar, sino en cualquier parte de la sociedad. Es patético, bajo y humillante".

El Autoclub de República Checa rechaza la actitud de sus pilotos: "Nos distanciamos de estos comentarios y los condenamos totalmente. Cualquier manifestación de racismo o sexismo no pertenece al mundo de las carreras. Lo siento. Puedo imaginar que la tripulación estaba estresada antes de la salida, pero creo que fue un grave error que va más allá del deporte", señaló su presidente Jan Šťovíček.