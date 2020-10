Fernando Alonso: "Si compito en 2020 es porque algo le ha pasado a alguno de los dos pilotos"

Fernando Alonso no correrá en Fórmula 1 en 2020 bajo ningún concepto. O, mejor dicho, casi ningún concepto, ya que solo una desgracia podría sentarle esta temporada en el RS20. Los planes del asturiano no pasan por competir este año y tendrá que esperar para ello a 2021. Solo un problema de los pilotos titulares Daniel Ricciard o Esteban Ocon podría adelantar su regreso.

"Si compito en 2020 es porque algo le ha pasado a alguno de los dos pilotos actuales, y espero que eso no suceda". Estas han sido las palabras del piloto español que espera y desea que todo vaya por el buen camino y que no pase nada, aunque no sería el primer piloto que cubre alguna baja este año, como ha sucedido en el equipo Racing Point con los positivos de 'Checo' Pérez y Stroll.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.