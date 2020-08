El equipo italiano 2R Racing Team, expulsado del Mundial de Supersport por no llevar mascarilla

El respeto de las medidas sanitarias impuestas por las instituciones ya no solo causan estragos en las calles, si no que también lo hacen en el mundo del deporte. De esta forma, el mundo del motor ha vivido la primera gran sanción por no respetar dichas medidas. Dorna ha expulsado al equipo italiano 2R Racing Team de Superbikes por participar en una cena con otros equipos sin el uso de la mascarilla.

De esta forma, Dorna cumple así su palabra en el primer momento que han tenido oportunidad, mandando un aviso al resto de equipos que deberán tener mucho cuidado y activar sus cinco sentidos para no tener un descuido que les pueda costar la exclusión del mundial como al equipo 2R Racing Team.

El hecho ha sucedido en Jerez y responde a la enorme responsabilidad que tiene Dorna organizando este tipo de competiciones, especialmente sus buques insignia MotoGP y Superbikes, donde ha pedido un respeto y cumplimiento absoluto del nuevo protocolo anti Covid-19.

Imagen del circuito de Jerez

De esta forma, el conjunto de la categoría Supersport 300 ha sido expulsado del campeonato por contravenir un documento de 33 páginas sobre normas de higiene y seguridad que firmaron antes de comenzar la prueba. El fallo en cuestión se produjo en la celebración de una cena.

El acto se efectuó el jueves en el 'paddock' del circuito donde se reunieron con una serie de equipos sin llevar la preceptiva mascarilla puesta, hecho que pudo constatar la Guardia Civil y el cual es obligatorio. Por ello, la sanción fue inevitable y el equipo transalpino quedará fuera del campeonato durante toda la temporada.

Un piloto español, afectado

Esta decisión ha afectado al español Víctor Rodríguez, piloto del equipo y que, sin tener nada que ver en el asunto, pagará los platos rotos de la mala actuación de unos cuantos. Víctor quiso transmitir su opinión y dar su versión de los hechos a través de redes sociales para que sus seguidores sepan también qué ha sucedido.

El piloto de Supersport 300 Víctor Rodríguez Instagram (2rracingteam)

"El equipo con el que iba a participar en el campeonato del mundo, puso un catering y dio de comer a otros equipos, esto está prohibido por Dorna y solo lo pueden hacer las fábricas. Por lo que fue expulsado", comenzaba Víctor.

"Quiero aclarar que estoy de acuerdo con que se castigue a las personas que incumplen cualquier tipo de norma. Pero al final los que vamos a pagar esta penalización somos los pilotos, que somos los que menos culpa tenemos de todo lo que ha pasado. Quiero pedir disculpas a la gente que me ha apoyado. Estamos haciendo todo lo posible para poder subirnos de nuevo a la moto pronto".

Este fue el mensaje que envió Víctor Rodríguez explicando lo que había sucedido y dando su visión sobre los hechos. El piloto español, que al final cargará con la mala actuación de unos cuantos, tendrá que ver como el mundial transcurre sin qué pueda subirse a su moto por una negligencia de su equipo y que ha acarreado una sanción con la que él mismo está de acuerdo.

