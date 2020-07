El Govern renueva los contratos de Fórmula 1 y Moto GP sin pagar los cánones

El Govern catalán ha autorizado a Circuits de Catalunya la renovación del contrato para acoger este 2020 en el Circuito de Montmeló y sin público los premios de Fórmula 1 y MotoGP, para los que la Generalitat no tendrá que pagar esta vez los habituales cánones, por la situación de pandemia.

El mundo del motor español está de enhorabuena. Se ha procedido a las pertinentes renovaciones para que los circuitos de Cataluña, repartidos entre la Fórmula 1 y la Moto GP, puedan desarrollarse esta temporada sin mayor problema. Un gran paso tras la paralización de las competiciones por el coronavirus.

El Consell Executiu ha autorizado este martes la renovación parcial de los contratos que firma Circuits de Catalunya con las empresas promotoras de ambos eventos. Tanto el Govern como las empresas organizadoras han acordado que, en el marco de las medidas de prevención de la Covid-19, estos dos eventos deportivos no cuenten con la presencia de público.

Para compensar el impacto, el acuerdo modifica las condiciones de ambos contratos, de manera que la Generalitat esta vez no tiene que abonar los cánones correspondientes para acoger los eventos deportivos. En el caso de la F1, recibirá además una compensación de un millón de euros para hacer frente a las medidas extraordinarias contra la Covid-19.

Márquez, durante el Gran Premio de Cataluña EFE

La F1, inicialmente prevista para principios de mayo, se celebrará el 14, 15 y 16 de agosto, mientras que el premio de Moto GP, que se tenía que disputar a principios de junio, tendrá lugar el 25, 26 y 27 de septiembre. La reformulación de los contratos permitirá reducir la aportación de la Generalitat, ya que no tendrá que afrontar el pago de los cánones habituales para acoger los dos premios.

Pese a que no habrá público, ambos eventos implican la llegada de unas 2.000 personas, entre deportistas, miembros de los equipos y personal de apoyo, según las cifras del Govern.

Primero Jerez

El circuito de Jerez-Ángel Nieto ha sido el primero en abrir en el país para acoger un gran evento. Los pilotos de Moto GP disputarán dos Grandes Premios en la pista española. No hay público pero sí se han producido los primeros altercados. La afición que despierta entre los seguidores se ha transformado en irresponsabilidad.

Grupos de seguidores del deporte salieron a las calles de la ciudad para realizar carreras ilegales. Como era pertinente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que intervenir tanto para evitar aglomeraciones como para evitar que se siguieran produciendo estas ilegalidades.

Tal fue el revuelo generado que un rostro respetado y popular del deporte, como es el caso de Marc Márquez, tuvo que hacer unas declaraciones públicas pidiendo que cesaran esos comportamientos.

"He visto imágenes en la ciudad de Jerez que no deberían producirse, ya que tenemos que ser todos responsables. Todos tenemos muchas ganas de correr y de ver motos, pero tenemos que concienciarnos todos porque si no nos cierran esto rápido", aseguró el piloto de Honda.

El de Cervera no podrá competir en la segunda carrera de Jerez, pero se espera que pueda regresar para Brno. Su última caída hizo saltar las alarmas y, después de haber pasado por quirófano, se ha calmado al equipo.

