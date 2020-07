Fernando Alonso decidirá pronto su futuro mientras Renault juega al despiste

El culebrón Fernando Alonso y la Fórmula 1 sigue más vivo que nunca. Desde que se despidiera con un "hasta luego" en el Gran Premio de Abu Dhabi 2018 han sido muchos los rumores que le han colocado en uno u otro asiento de la parrilla. La realidad es que el piloto español nunca ha negado su deseo de regresar al Gran Circo aunque siempre ha puesto condiciones y hasta ahora no ha sido tajante sobre si algunas de las supuestas ofertas que ha tenido, o tiene, le encajan.

Para ir más rápido, evitaremos hablar sobre todos los pronósticos y rumores del pasado y nos centraremos en el más reciente: Fernando Alonso y su regreso a la escudería Renault F1. Desde que Sebastian Vettel y Ferrari anunciaran su ruptura de cara a 2021, y el efecto dominó llevara a Carlos Sainz a Maranello y a Daniel Ricciardo a McLaren, la escudería francesa tiene un asiento libre.

La firma del rombo está inmersa en plena operación de reestructuración, no sólo su división de competición sino toda la compañía a nivel mundial. Durante los meses más duros de la pandemia del Covid-19 la alianza que forman Renault y Nissan tomaron importantes medidas de reorganización que, entre otras cosas, ha permitido cumplir con los requisitos que el Gobierno francés, propietario de una parte de la compañía automovilística, puso para hacer frente a una línea de ayudas públicas.

Aunque su futuro estaba en el aire, el plan de reestructuración de Renault ha confirmado la continuidad del equipo francés en la Fórmula 1. Pese a que se trata de una gran noticia, el problema es que la estructura de Enstone no pasa por su mejor momento y la falta de ingresos a través de patrocinios, resultados deportivos y, ahora, de la empresa matriz hacen más difícil recuperar la distancia perdida con los equipos más adelantados de la parrilla.

Los mecánicos de Renault practican una parada en boxes durante el GP de Austria 2020 RENAULT F1

La parte positiva para Renault es que la Fórmula 1 ha autorizado un nuevo plan de límites presupuestarios para los equipos que obligará a los más 'ricos' a apretarse el cinturón y competir con el presupuesto de los equipos pequeños.

Renault podrá desde la temporada que viene competir en igualdad presupuestaria con Mercedes o Ferrari pero, ¿será esto capaz de igualar la competición? Al límite presupuestario hay que añadirle que en 2022 entrará en vigor un nuevo reglamento técnico que modificará por completo todo el concepto de los monoplazas en su diseño y fabricación. A priori, la firma francesa contará con los mismos recursos que el resto para crear el nuevo coche de 2022, es decir, si juegan bien sus cartas podrán darle la vuelta a la parrilla.

Alonso en la sombra

Con este panorama, Renault necesita jugar bien sus cartas de cara a 2021. Solo 20 pilotos en todo el mundo pueden decir que tienen un asiento en un monoplaza de Fórmula 1. En un club tan selecto daría muy mala imagen que una escudería no logre encontrar pronto a un sustituto para Ricciardo. Cada día que los franceses tienen el sillón vació el valor y el prestigio de este baja. Por eso Ferrari y McLaren se apresuraron a anunciar los sustitutos de Vettel y Sainz, respectivamente.

El problema para el equipo del rombo es que el piloto que ellos quieren parece no querer atarse a nada en este momento. Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1, lleva semanas jugando a decir algo y lo contrario a continuación. Esta semana ha pasado de negar contactos con el asturiano a reconocer que sí que los han tenido: "Estamos hablando con varios pilotos y no escondo que Fernando es uno de ellos. Pero quiero poder centrarme en este fin de semana", ha explicado este viernes durante los primeros entrenamientos libres en el circuito RedBull Ring en el que se disputa el GP de Austria 2020.

El jefe de Renault también ha querido dejar claro que no se plantean bajar a Daniel Ricciardo esta temporada para subir a Fernando Alonso o a cualquier otro piloto al monoplaza. Aunque en la escudería francesa no ha sentado muy bien que el piloto australiano decidiera tan rápido dejarles para irse a McLaren no contemplan otra opción que no sea contar con él para esta temporada.

Más receptivo que con Fernando Alonso lo fue con otras de las opciones que han sonado, como es el caso de Valteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes: "Ha puesto a Lewis en dificultades, pero todavía tiene mucho que dar y quiere demostrarlo", ha dicho sobre el piloto finés.

Da opciones también a Sebastian Vettel, pese a que lo que cobraría puede echar para atrás a Renault: "No entro en aspectos económicas, aunque nuestra prioridad es invertir en la infraestructura del equipo. Vettel será un agente libre para 2021 y si está muy motivado para seguir corriendo en F1, también puede ser de nuestro interés", dijo del alemán.

Alonso, a lo suyo

Las conversaciones entre Renault y Fernando Alonso parecen obvias pero la verdad sobre si fructificarán o no, sólo ellos lo saben. El problema para la firma francesa es que el asturiano está centrado en preparar las 500 Millas de Indianápolis y no quiere oír hablar de otra cosa que no sea la Indy500.

El próximo 23 de agosto, si la prueba llega a celebrarse, Alonso está abierto a hablar de lo que sea pero hasta entonces no parece muy receptivo a nada. Además, en varias ocasiones ha asegurado que tiene claro lo que hará en 2021 y que lo anunciará durante los meses de verano, algo que cuadra con la idea de estar centrado en la IndyCar y al acabar su participación anunciar su futuro.