Renault reconoce que está manteniendo negociaciones con Fernando Alonso

El culebrón de Fernando Alonso no para. Se podría afirmar que cada día tiene un capítulo nuevo y habría días que se quedarían cortos porque las noticias y las filtraciones se producen cada hora. O incluso, cada minuto. La última novedad ha sido la confirmación del equipo Renault de que ha habido conversaciones con el piloto asturiano.

Así lo ha reconocido Cyril Abiteboul, jefe de Renault, el mismo que hace unos días negaba que Fernando Alonso fuera uno de los pilotos presentes en su lista para ocupar el puesto que dejará vacío Daniel Ricciardo al término de la temporada. El australiano se marchará a McLaren y su asiento creando un auténtico huracán de rumores.

Todos apuntaban hacia la figura de Fernando, que siempre se nunca ha ocultado su deseo de volver a la Fórmula 1. Sin embargo, el hueco que pudiera ocupar 'Magic' en su regreso tendría que ser en un equipo campeón, que le permitiese luchar por cosas importantes, y parecía que Renault no estaría en esa tesitura.

Fernando Alonso a los mandos de un simulador

Aun así, el asiento de Ricciardo era de los pocos que quedarían libres en la parrilla y por eso siempre se le había relacionado con ello. Abiteboul quiso salir al paso de estos rumores negando este hecho, pero solo ha tardado unos en días en contradecirse, horas antes de que se dispute el primer Gran Premio de la temporada 2020.

De esta forma admitía Cyril Abiteboul el interés en Fernando y el avance en las negociaciones: "Estamos hablando con varios pilotos y no escondo que Fernando es uno de ellos. Pero quiero poder centrarme en este fin de semana". Además, aprovechó su intervención para desmentir unas informaciones que la Cadena SER había realizado sobre el futuro del asturiano.

En ellas se afirmaba que en el equipo Renault estaban muy descontentos con él, por lo que estarían pensando en bajarlo de su monoplaza para intentar que Fernando lo cogiese esta misma temporada. Sin embargo, Alonso se encuentra preparando sus propios retos personales y por el momento se encuentra alejado de la Fórmula 1.

Una vuelta con mucha expectación

La vuelta de Alonso al 'Gran Circo' parece más cercana que nunca, no obstante, sería un bombazo de dimensiones siderales, ya que harían tambalearse los cimientos de la parrilla. El automovilismo necesita una figura de su carisma y con su poder mediático, y él sigue echando de menos los circuitos que le hicieron leyenda.

Fernando Alonso y un McLaren McLaren

Además, tras la salida de Vettel de Ferrari y la incógnita de qué sucederá con su futuro, Hamilton se ha quedado sin un gran rival con el que pelear de tú a tú, más allá de los nuevos talentos que empiezan a poblar la parrilla como Leclerc, Sainz o Verstappen.

Sin embargo, viejas glorias como Raikkonen o Ricciardo no dispondrán de un monoplaza a la altura para poder competir con el inglés, que tendrá que batirse con pilotos muchos más jóvenes que él, llenos de talento pero con ausencia de horas de vuelo en la Fórmula 1. La vuelta de Alonso no solo cerraría un círculo deportivo personal, si no que cerraría una parrilla que promete ser la más abierta de los últimos años.

